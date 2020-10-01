Три знака зодиака, на которых полнолуние 2 октября 2020 окажет серьезное влияние
Астрологический прогноз на 2 октября 2020 года: кто может рассчитывать на успех
В ночь с 1 на 2 октября, в 0:06 по киевскому времени произойдет октябрьское полнолуние. Оно пройдет в период 15-х лунных суток под знаком Овна и окажет ощутимое влияние на многие знаки зодиака.
В этот период наблюдается повышенная склонность к конфликтам, чем в другие дни. Многие люди становятся более вспыльчивыми и раздражительными, и способны завестись с пол-оборота и начать ссору из-за какой-то незначительной ерунды. На первый план выходят эмоции и опрометчивость в принятии решений. Хотя впоследствии чаще всего жалеют о содеянном.
Несмотря на импульсивность и взвинченность этого периода, некоторые знаки зодиака преуспеют в своих делах и могут рассчитывать на успех в различных жизненных сферах. Астрологи назвали, на кого из знаков зодиака полнолуние окажет наибольшее влияние.
Полнолуние способно благотворно повлиять на желания и общий настрой представителей этого знака. Вам следует обратить внимание на свой внешний вид. Продумайте имидж, подберите удачную одежду и дерзайте – вам повезет в этот день. При желании и уверенности в своих силах вы сумеете очаровать объект своих тайных воздыханий.
Если вы сумеете погасить в себе негативное настроение, не нагрубить окружающим и не встрять в конфликт, то день пройдет как нельзя лучше. Переведите весь заряд своей энергии в творческий импульс, и тогда вы будете способны создать настоящий шедевр. Или же просто приятно проведете время за любимым занятием.
День пойдет совсем не по тому плану, который вы изначально себе наметили. Так что проще не противиться, а отдаться в руки судьбы и ждать, куда она вас вынесет. К слову, вы получите издалека приятные новости, которые вас порадуют. Вы не будете разочарованы. Скорее, наоборот – такие перемены пойдут на пользу вашему делу.
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