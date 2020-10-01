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Три знака зодиака, на которых полнолуние 2 октября 2020 окажет серьезное влияние

Сегодня, 19:48

Астрологический прогноз на 2 октября 2020 года: кто может рассчитывать на успех

В ночь с 1 на 2 октября, в 0:06 по киевскому времени произойдет октябрьское полнолуние. Оно пройдет в период 15-х лунных суток под знаком Овна и окажет ощутимое влияние на многие знаки зодиака.

Как полнолуние влияет на знаки зодиака
Как полнолуние влияет на знаки зодиака
Фото: Pexels

В этот период наблюдается повышенная склонность к конфликтам, чем в другие дни. Многие люди становятся более вспыльчивыми и раздражительными, и способны завестись с пол-оборота и начать ссору из-за какой-то незначительной ерунды. На первый план выходят эмоции и опрометчивость в принятии решений. Хотя впоследствии чаще всего жалеют о содеянном.

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Несмотря на импульсивность и взвинченность этого периода, некоторые знаки зодиака преуспеют в своих делах и могут рассчитывать на успех в различных жизненных сферах. Астрологи назвали, на кого из знаков зодиака полнолуние окажет наибольшее влияние.

Овен

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Полнолуние способно благотворно повлиять на желания и общий настрой представителей этого знака. Вам следует обратить внимание на свой внешний вид. Продумайте имидж, подберите удачную одежду и дерзайте – вам повезет в этот день. При желании и уверенности в своих силах вы сумеете очаровать объект своих тайных воздыханий.

Рак

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Если вы сумеете погасить в себе негативное настроение, не нагрубить окружающим и не встрять в конфликт, то день пройдет как нельзя лучше. Переведите весь заряд своей энергии в творческий импульс, и тогда вы будете способны создать настоящий шедевр. Или же просто приятно проведете время за любимым занятием.

Рыбы

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

День пойдет совсем не по тому плану, который вы изначально себе наметили. Так что проще не противиться, а отдаться в руки судьбы и ждать, куда она вас вынесет. К слову, вы получите издалека приятные новости, которые вас порадуют. Вы не будете разочарованы. Скорее, наоборот – такие перемены пойдут на пользу вашему делу.

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