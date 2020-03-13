Три знака зодиака, на которых сегодня сваляться большие деньги

Астрологический прогноз на сегодня, 13 марта 2020 года

Сегодня, 13 марта 2020 года, Луна находится в фазе "Убывающая Луна". Это 19 лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Скорпион. День подходит для принятия самых ответственных решений. Ваша сверх способность к мыслительной деятельности и возросшая способность к концентрации позволят справиться с самыми серьезными делами.

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Астрологи назвали три знака зодиака, на которых сегодня сваляться большие деньги.

Гороскоп на сегодня: Телец

Вы станете сегодня магнитом для денег. Все ваши сделки, дела и желания, связанные с деньгами, будут приносить вам прибыль. По словам астрологов, у Тельцов сегодня очень мощная денежная аура.

Гороскоп на сегодня: Лев

Сегодня все ваши цели, амбиции и желания материализуются в виде денежного потока. Если вы находитесь в поисках работы, то ищите такую, где размер зарплаты соответствует размеру вашего эго.

Гороскоп на сегодня: Стрелец

Ваша харизма и невероятная обаятельность помогут вам достичь сегодня многого в профессиональном плане и получить за это хорошие дивиденды. Ваше желание разбогатеть сегодня станет реальностью.

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