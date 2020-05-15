Три знака зодиака, от которых отвернется удача

Астрологический прогноз на сегодня, 15 мая 2020 года

Сегодня, 15 мая 2020 года, Луна находится в фазе "убывающая луна". Это 23 лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Рыбы. Этот день хорошо подходит для активного отдыха, путешествий, прогулок.

Астрологи назвали три знака зодиака, от которых отвернется удача.

Гороскоп для Рака

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Удача отвернется от вас уже во второй половине мая, но это не должно вас расстраивать, ведь все быстро изменится. Главное – не сидите сложа руки и вы сможете получить хороший результат немного позже. Правда, работать сейчас придется в несколько раз больше.

Гороскоп для Скорпиона

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Если вы хотите достичь успехов на профессиональном поприще, тогда вам нужно будет слишком долго и упорно работать, вкладывая в несколько раз больше сил и энергии. Сейчас могут появиться из неоткуда старые недоброжелатели и начать ставить вам палки в колеса. Давайте отпор, не жалея сил. Не открывайте никому свои планы.

Гороскоп для Козерога

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Для вас май завершится довольно сносно, если будете полагаться только на себя. Не рассчитывайте на кого-то в серьезных делах – берите всю ответственность на себя. Чтобы вас не оттеснили конкуренты, придется работать в несколько раз больше. Уделяйте внимание семье и любимому человеку – так сможете сохранить мир дома.

Как гороскоп влияет на наличие проблем – смотрите видео:

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