Три знака зодиака, от которых отвернется удача
Астрологический прогноз на сегодня, 15 мая 2020 года
Сегодня, 15 мая 2020 года, Луна находится в фазе "убывающая луна". Это 23 лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Рыбы. Этот день хорошо подходит для активного отдыха, путешествий, прогулок.
Астрологи назвали три знака зодиака, от которых отвернется удача.
Удача отвернется от вас уже во второй половине мая, но это не должно вас расстраивать, ведь все быстро изменится. Главное – не сидите сложа руки и вы сможете получить хороший результат немного позже. Правда, работать сейчас придется в несколько раз больше.
Если вы хотите достичь успехов на профессиональном поприще, тогда вам нужно будет слишком долго и упорно работать, вкладывая в несколько раз больше сил и энергии. Сейчас могут появиться из неоткуда старые недоброжелатели и начать ставить вам палки в колеса. Давайте отпор, не жалея сил. Не открывайте никому свои планы.
Для вас май завершится довольно сносно, если будете полагаться только на себя. Не рассчитывайте на кого-то в серьезных делах – берите всю ответственность на себя. Чтобы вас не оттеснили конкуренты, придется работать в несколько раз больше. Уделяйте внимание семье и любимому человеку – так сможете сохранить мир дома.
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