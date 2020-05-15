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Три знака зодиака, от которых отвернется удача

Астрологический прогноз на сегодня, 15 мая 2020 года

Анна Ковпак
Сегодня, 06:24

Сегодня, 15 мая 2020 года, Луна находится в фазе "убывающая луна". Это 23 лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Рыбы. Этот день хорошо подходит для активного отдыха, путешествий, прогулок.

Астрологи назвали три знака зодиака, от которых отвернется удача.

Гороскоп для Рака

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Удача отвернется от вас уже во второй половине мая, но это не должно вас расстраивать, ведь все быстро изменится. Главное – не сидите сложа руки и вы сможете получить хороший результат немного позже. Правда, работать сейчас придется в несколько раз больше.

Гороскоп для Скорпиона

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Если вы хотите достичь успехов на профессиональном поприще, тогда вам нужно будет слишком долго и упорно работать, вкладывая в несколько раз больше сил и энергии. Сейчас могут появиться из неоткуда старые недоброжелатели и начать ставить вам палки в колеса. Давайте отпор, не жалея сил. Не открывайте никому свои планы.

Гороскоп для Козерога

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Для вас май завершится довольно сносно, если будете полагаться только на себя. Не рассчитывайте на кого-то в серьезных делах – берите всю ответственность на себя. Чтобы вас не оттеснили конкуренты, придется работать в несколько раз больше. Уделяйте внимание семье и любимому человеку – так сможете сохранить мир дома.

Как гороскоп влияет на наличие проблем – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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