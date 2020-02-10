Три знака зодиака, у которых начинается невероятно удачная полоса в жизни

Астрологический прогноз на сегодня, 10 февраля 2020 года

Гороскоп на сегодня Фото: Pexels

Сегодня, 10 февраля 2020 года, Луна находится в фазе "убывающая Луна". Это 17 лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Дева. Удачное время для работы, которая требует вдумчивого и серьезного подхода. Успешными в этот день будут банковские операции и сделки с недвижимостью.

Как работают звездные астрологи – смотрите видео:

Астрологи назвали три знака зодиака, у которых начинается невероятно удачная полоса в жизни.

Гороскоп на сегодня: Телец

Начиная с сегодняшнего дня у вас наступает очень удачный период, который продлится до начала весны. Ваша интуиция и быстрая реакция помогут не упустить шанс взяться за хорошее дело и существенно продвинуться вперед в решении своих задач и планов.

Гороскоп на сегодня: Лев

Упорство и целенаправленность помогут вам продержаться на удачной волне всю весну. Ваша энергия поможет вам выйти на новый уровень, что отразиться и на ваших любовных отношениях.

Гороскоп на сегодня: Рыбы

Ваш удачный период в жизни набирает обороты и продлится до марта. У вас появится такая энергия, которая позволит вам с легкостью выполнить все дела, которые вы себе планировали или держали в голове, все не решаясь воплотить в жизнь. Чем больше запланируете себе на этот период, тем больше сможете сделать.

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