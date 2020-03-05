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Три знака зодиака, у которых сегодня могут появиться проблемы

Астрологический прогноз на сегодня, 5 марта 2020 года

Варвара Левская
Сегодня, 07:18

Сегодня, 5 марта 2020 года, Луна находится в фазе "Растущая Луна". Это 11 лунный день, где небесное светило находится в знаке зодиака Рак. Сегодня можно смело отправляться в путешествия и браться за воплощение любых планов и задумок – результат вас точно порадует.

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Тем временем астрологи назвали три знака зодиака, у которых сегодня могут появиться проблемы.

Гороскоп на сегодня: Близнецы

Несмотря на то, что вы будете чувствовать сегодня прилив сил и энергии, в вашей жизни могут появиться неприятности. Поэтому важно следить за своими словами и поступками, не делая резких движений. Звезды советуют вам хорошенько обдумывать все свои действия, прежде чем рубить с плеча.

Гороскоп на сегодня: Рак

Сегодня вам необходимо быть предельно внимательными, особенно, если ваша работа связана с цифрами, деньгами и документами. Будьте бдительны и осторожны сегодня, тогда вы сможете избежать проблем в жизни.

Гороскоп на сегодня: Козерог

Ваш день может стать проблемным уже с самого утра. Накопившаяся работа, стресс и плохое самочувствие могут легко добавить проблем. Поэтому постарайтесь сегодня не суетиться и действовать быстро. При малейшей возможности – отдыхайте.

Чувство стиля зависит от знака зодиака – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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