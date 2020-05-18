Три знака зодиака, у которых вскоре начнется белая полоса

Астрологический прогноз на сегодня, 18 мая 2020 года

Сегодня, 18 мая 2020 года, Луна находится в фазе убывающей. Это 26-й лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Овен. В этот период силы и энергия стремительно идут на убыль, поэтому рекомендуется заканчивать начатые дела и не начинать новые. Хорошее время для подведения итогов.

Астрологи назвали три знака зодиака, у которых вскоре начнется белая полоса.

Гороскоп для Овна

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Судьба дает вам шанс и возможности достичь хороших результатов, освободив от страха и различных преград. Поэтому у вас появятся перспективы на улучшение своей жизни. Если будете напористым и активным, то сможете достигнуть новых свершений – правильно распределите свою энергию и реализуйте желания.

Гороскоп для Льва

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Вы уже успели устать и с нетерпением ждете свою белую полосу, когда вам начнет везти, а удача будет сопутствовать во всем. За время карантина вы здорово устали, поэтому самое время устроить себе отдых. И для этого у вас появятся все условия. Bы можете смело браться за различные дела, даже самые сложные, – они будут даваться легко, и вы не будете уставать.

Гороскоп для Bодолея

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

У вас начинается удачный период, когда вы сможете протестировать свои дипломатические навыки и завести полезные знакомства. Кроме того, вы сможете легко улаживать различные конфликты и разногласия. В профессиональном плане достигнете успеха, взявшись за новые проекты, и можете даже рассчитывать на прибыльную должность.

Как гороскоп влияет на наличие проблем – смотрите видео:

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