Творческий кризис: как приободриться и настроиться на работу
Устройте "мозговой штурм" — генерируйте идеи, не задумываясь о способах их реализации
Работа не приносит удовольствие, новые проекты совсем не вызывают интерес, но жизнь продолжается и важно научиться приободрять себя и заряжать новой энергией. Особенно это касается тех, чья работа связана с творчеством – (дизайнеры, сценаристы, журналисты, копирайтеры, архитекторы, режиссеры и другие.
В отличие от профессионального выгорания, творческий кризис – явление временное, значит, преодолимое. Как с ним поскорее справиться знают эксперты Международного кадрового портала HeadHunter Украина.
- Отдохните. Возьмите отпуск или отгул даже в неурочное время и смените обстановку. Развлекайтесь и отпустите мысли, тогда ваша голова вновь наполнится свежими идеями.
- Займитесь физической работой или добавьте себе физических нагрузок (спортивный зал, танцы, бег). Дополнительная физическая активность будет держать вас в форме и послужит профилактикой неприятностей, досаждающих людям при постоянном сидячем образе жизни.
- Переделайте рутинную работу: перегладьте кучу белья, перемойте всю обувь, систематизируйте файлы и папки в рабочем компьютере, расставьте книги на полках по жанрам и авторам. Таким образом, вы убьете двух зайцев: разгрузите голову и сделаете полезную работу, на которую обычно не хватает времени.
- Переключитесь. Например, если вы — сценарист, поработайте на время режиссером монтажа; если маркетолог в офисе – возьмите на себя временно все организационные вопросы. Таким образом, вы и освоите новый вид деятельности, и "перезагрузитесь". Конечно, при условии, что это возможно в рамках вашей работы.
- Смените обстановку: попробуйте поработать в кафе, коворкинге или на природе. Если вы трудитесь в офисе, переоборудуйте рабочее место, поменяйте привычное расположение вещей, сделайте перестановку.
- Испытайте новые эмоции. При этом не обязательно ехать за тридевять земель, достаточно просто пойти на концерт, посетить театр или музей, или даже просто понаблюдать за детьми на площадке.
- Устройте "мозговой штурм" — генерируйте идеи, не задумываясь о способах их реализации, просто думайте и придумывайте, и – главное! – обязательно фиксируйте на бумаге. Потом сами же и удивитесь, сколько полезного придумали "в порядке бреда".
- Доработайте и переработайте. Если что-то новое с нуля создать не удается, можно воспользоваться чей-то идеей, адаптировав ее "под себя". Не волнуйтесь, это не плагиат, а продукт собственного производства, вы ведь вложились в него.
- Искусственно создайте конкуренцию. Вызовите на творческую дуэль специалиста из вашей области и попробуйте его переиграть. Это очень подстегивает и мотивирует.
У всех вышеперечисленных идей один и тот же принцип. Главный враг творческого кризиса – новые образы.
Люди мыслят ассоциативно. Это означает, что все, что вы видите, в вашем мозге обрабатывается, сравнивается и сопоставляется с другими событиями и явлениями. Как результат, возникают параллели и новые мысли, а любая новизна неприемлема для творческого кризиса, – и он отступает. И еще один момент: попробуйте разными маршрутами добираться до тех мест, которые вы посещает регулярно, это поможет взглянут на привычное под новым углом.
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