Творческий кризис: как приободриться и настроиться на работу

Устройте "мозговой штурм" — генерируйте идеи, не задумываясь о способах их реализации

Приободритесь. Фото: depositphotos

Работа не приносит удовольствие, новые проекты совсем не вызывают интерес, но жизнь продолжается и важно научиться приободрять себя и заряжать новой энергией. Особенно это касается тех, чья работа связана с творчеством – (дизайнеры, сценаристы, журналисты, копирайтеры, архитекторы, режиссеры и другие.

В отличие от профессионального выгорания, творческий кризис – явление временное, значит, преодолимое. Как с ним поскорее справиться знают эксперты Международного кадрового портала HeadHunter Украина.

Отдохните. Возьмите отпуск или отгул даже в неурочное время и смените обстановку. Развлекайтесь и отпустите мысли, тогда ваша голова вновь наполнится свежими идеями. Займитесь физической работой или добавьте себе физических нагрузок (спортивный зал, танцы, бег). Дополнительная физическая активность будет держать вас в форме и послужит профилактикой неприятностей, досаждающих людям при постоянном сидячем образе жизни. Переделайте рутинную работу: перегладьте кучу белья, перемойте всю обувь, систематизируйте файлы и папки в рабочем компьютере, расставьте книги на полках по жанрам и авторам. Таким образом, вы убьете двух зайцев: разгрузите голову и сделаете полезную работу, на которую обычно не хватает времени. Переключитесь. Например, если вы — сценарист, поработайте на время режиссером монтажа; если маркетолог в офисе – возьмите на себя временно все организационные вопросы. Таким образом, вы и освоите новый вид деятельности, и "перезагрузитесь". Конечно, при условии, что это возможно в рамках вашей работы. Смените обстановку: попробуйте поработать в кафе, коворкинге или на природе. Если вы трудитесь в офисе, переоборудуйте рабочее место, поменяйте привычное расположение вещей, сделайте перестановку. Испытайте новые эмоции. При этом не обязательно ехать за тридевять земель, достаточно просто пойти на концерт, посетить театр или музей, или даже просто понаблюдать за детьми на площадке. Устройте "мозговой штурм" — генерируйте идеи, не задумываясь о способах их реализации, просто думайте и придумывайте, и – главное! – обязательно фиксируйте на бумаге. Потом сами же и удивитесь, сколько полезного придумали "в порядке бреда". Доработайте и переработайте. Если что-то новое с нуля создать не удается, можно воспользоваться чей-то идеей, адаптировав ее "под себя". Не волнуйтесь, это не плагиат, а продукт собственного производства, вы ведь вложились в него. Искусственно создайте конкуренцию. Вызовите на творческую дуэль специалиста из вашей области и попробуйте его переиграть. Это очень подстегивает и мотивирует.

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У всех вышеперечисленных идей один и тот же принцип. Главный враг творческого кризиса – новые образы.

Люди мыслят ассоциативно. Это означает, что все, что вы видите, в вашем мозге обрабатывается, сравнивается и сопоставляется с другими событиями и явлениями. Как результат, возникают параллели и новые мысли, а любая новизна неприемлема для творческого кризиса, – и он отступает. И еще один момент: попробуйте разными маршрутами добираться до тех мест, которые вы посещает регулярно, это поможет взглянут на привычное под новым углом.

Важно также позаботиться и о своем жилье. Узнайте, как наполнить дом позитивной энергией: семь эффективных способов. Лучше всего приливу энергии способствуют оранжевый и красный цвета.