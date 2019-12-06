"Ты меня бесишь": как правильно выражать недовольство в отношениях

Любые проблемы можно решить, если подойти к их решению правильно

Как правильно выяснять отношения в паре Фото: Pexels

Гладких, ровных и идеальных отношений не существует. Рано или поздно пара сталкивается с разногласиями и противоречиями, и тогда очень важно научиться правильно выяснять отношения, чтобы не усугубить проблемы.

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Вашему вниманию четыре способов правильно выразить свое недовольство в отношениях, чтобы не разругаться на всегда.

1. Определите то, что вас раздражает

Если вас раздражает музыка, которую слушает ваш партнер или то, что он оставляет чашку с кофе где-попало, его хобби, манера шутить или незакрытый тюбик зубной пасты, то не стоит категорично заявлять, что вас это бесит.

Попробуйте для начала определиться с конкретной причиной вашего раздражения и разобраться, не зависит ли она напрямую от вашего настроения. Например, сегодня вы уставшие пришли домой и вас практически все бесит и раздражает. А в другие дни вы и не обращаете внимание на чашки с кофе по всей квартире и на тюбик с пастой.

Для начала – четко сформулируйте проблему, но никому о ней не говорите.

2. Побудьте наедине и найдите истинную причину недовольства

Найдите укромное место, где вы сможете побыть наедине, чтобы все обдумать и обсудить. Вы уже сделали первый и важный шаг – отследили неприятное чувство, поняли, какой поступок его вызвал и даже сдержались, чтобы не высказать все в грубой форме своему партнеру.

Попробуйте наедине с собой рассмотреть свои переживания с разных сторон и возможно даже произнесите это вслух. Вспомните, как давно данная привычка вашего партнера начала раздражать и вызывать негативные эмоции. Зачастую тюбик с пастой – всего лишь тюбик, но он стал для вас символом внутреннего конфликта, в котором замешан любимый человек.

Примером может стать желание вашего партнера просидеть субботу перед телевизором, наблюдая футбольный матч. Но раздражает вас не сам факт его времяпрепровождения, а то, что вы хотите его внимания и провести выходной вместе.

3. Сформулируйте вашу проблему

Когда вы определились с истинной причиной, которая вызывает у вас такие сильные эмоции, то значит проблема обрела конкретную форму, а не осталась чем-то абстрактным. Затем нужно переформулировать проблему, сменив акценты с партнера на свои чувства: вместо "Ты меня бесишь", важно говорить "Я огорчаюсь, расстраиваюсь или мне не хватает…"

4. Разговор с партнером

Вы немного остыли, проделали серьезную работу – теперь самое время поговорить с партнером и обсудить все, что накипело. Когда ваши эмоции улеглись, а вы для себя поняли истинную причину раздражения, можете сказать все своему партнеру, но обязательно, сменив фокус с раздражающего предмета (тюбика пасты, чашки с кофе) на чувства, которые это у вас вызывает. Во время разговора избегайте оценочных суждений и не требуйте у партнера измениться.

Как научиться мирно решать конфликты Фото: stocksnap.io

Во время рассказа говорите о том, что чувствуете вы, чего хотите вы и обязательно покажите, что настроены на диалог.

Любые проблемы можно решить, если подойти к их решению правильно. И еще, запаситесь терпением, потому что проблемы, особенно, если они накоплены годами, после одного разговора не исчезают. Но процесс уже будет запущен и вам с партнером останется лишь выполнить свое условие договора о перемирии.

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