Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Убивают отношения: каких ошибок не прощают разные знаки зодиака

Узнайте, за что могут разлюбить различные знаки зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:57
Некоторые поступки могут разрушить ваши отношения с партнером Фото: Натана Коули из Pexels
Некоторые поступки могут разрушить ваши отношения с партнером
Фото: Натана Коули из Pexels

Есть ошибки, которые людям простить очень сложно. Астрологи убеждают, что у каждого представителя зодиакального круга есть свой перечень поступков и "смертных грехов", которые им очень сложно простить своим партнерам.

В этой статье попробуем найти ответы на вопрос, за что могут разлюбить различные знаки зодиака.

  • Козерог

При всей закрытости представителей знака Козерог, они контактные и коммуникабельные личности, которые могут выстроить отношения с любым человеком. Однако у Козерога есть определенные цели в жизни, которые не способен изменить даже любимый человек. Эти люди имеют огромную страсть к деньгам и накопительству. И их любимый человек должен всецело разделять эту страсть, всячески помогая Козерогу в его нелегком деле. Если же вторая половинка окажется настоящим транжирой и личностью инфантильной, никакая любовь не спасет такой союз.

  • Лев

Льва называют "Солнцеликим", и не только потому, что ему покровительствует Солнце, но и потому, что этот человек считает себя важнейшей персоной на Земле. Вокруг него вращается мир и ему поклоняется весь свет, включая любимого человека. За преданность и поклонение Лев одарит своего партнера настоящей любовью и будет верен ему до конца. Но идиллия в этой паре будет продолжаться до тех пор, пока вторая половинка не испортит репутацию Льва, не опозорит и не одурачит его. Такого отношения к себе "Солнцеликие" не прощают.

  • Дева

У Девы и Близнеца один покровитель – Меркурий, а потому их характеры очень походи. Девы также не переносят ложь, и не прощают измены, а потому если заподозрят любимого в неверности, их любовь сменится ненавистью. А провести Деву очень сложно, ведь эти люди видят человека насквозь. Поэтому, если у партнера случилась интрижка на стороне или между любимым есть недоговоренности, стоит набраться смелости и во всем откровенно признаться Деве. Эти люди справедливы, а потому по достоинству оценят такое признание.

  • Водолей

Представители знака Водолей – личности с претензией на гениальность. Они мечтают прославиться за счет своего неординарного ума и собственных талантов, а потому на протяжении жизни ищут себя. И партнер им нужен такой же творческий. Если вторая половинка окажется интересным собеседником, с которым всегда можно поспорить, если это будет легкий на подъем человек, который готов отправиться в путешествие хоть сейчас, любовь Водолея будет только крепнуть. Но если партнером окажется домосед, днями смотрящий телесериалы, Водолей быстро охладеет к нему.

  • Близнецы

Представителям знака Близнецы очень непросто впустить в свою жизнь другого человека. Эти люди боятся предательства, опасаются обмана со стороны любимого человека, а потому даже влюбившись, не могут довериться до конца. Если же вторая половинка действительно будет уличена во лжи или измене, это убьет любовь Близнеца. Даже из-за пустяковой неправды Близнец перестанет доверять партнеру и будет накручивать себя все больше и больше, пока не придет к необходимости расстаться.

  • Овен

Овну покровительствует воинственный Марс, а потому вся жизнь этого человека – борьба. Любовные отношения не исключение. Это маленькая война, в которой Овну постоянно нужно что-то отвоевывать и за что-то бороться. Дайте Овну повод бороться за ваши чувства, сражаться за свою семью, вместе преодолевайте преграды, и пылкий представитель данного знака не отступит от вас ни на шаг. Но только в отношениях наступит скука, а воинственный пыл угаснет, как отношениям придет конец.

  • Телец

Стихия Земли наделила Тельца огромным упрямством, а потому влюбившись, этот человек планирует прожить со своей второй половинкой всю оставшуюся жизнь. Он не предаст любимого и будет стараться сглаживать все острые углы, чтобы ничто не нарушало целостности этого союза. Заставить разлюбить Тельца может только коварство партнера, которое разобьет сердце этого человека. И даже в этом случае у партнера останется шанс вернуть любовь Тельца, ведь представитель данного знака не может разлюбить в одно мгновение.

  • Рак

В большинстве случаев Рак становится слабым звеном в отношениях. Именно он тянется к любимому человеку и растворяется в нем, а партнер позволяет себя любить. Поэтому, заставить разлюбить Рака достаточно сложно, скорее партнер бросит его ради очередного увлечения, а Рак будет слезно просить его вернуться. Однако у детей Луны тоже есть гордость, и если Рак решит для себя, что этого человека не должно быть в его жизни, дальнейших отношений не будет, даже если партнер попытается вернуться назад.

  • Весы

Весы сделают все, чтобы добиться гармонии в отношениях с любимым человеком. "Дети Афродиты", Весы, полностью отдаются своему чувству и буквально растворяются в партнере, не желая искать никого другого. И разрушить эти отношения может лишь партнер, который начнет разрушать созданную Весами гармонию. Тихая, спокойная жизнь в обнимку с любимым человеком – предел мечтаний Весов, но если второй половинке нужен драйв, постоянные истерики и выяснение отношений, чувства этого человека начнут идти на убыль.

  • Рыбы

Не секрет, что подопечные Нептуна параллельно с реальным миром, живут в мире своих фантазий. По сути, это и не мир вовсе, а многообразие фантазий, мечтаний и ожиданий Рыб. И во многом претворение в жизнь своих фантазий представители знака Рыбы возлагают на более активного и действенного партнера. Если вторая половинка сможет оправдывать ожидания Рыб, в отношениях будет царить полная идиллия. Но если партнер разрушит их мечты, ни о какой гармонии не может быть и речи. Любовь Рыб неминуемо пройдет.

  • Скорпион

В отношениях Скорпион – это полицейский, который будет хранить покой вашей пары до того момента, пока вы не станете нарушать законы семьи. Он всегда верховодит в отношениях и требует от любимого человека предельной искренности. Не стоит тягаться со Скорпионом, ваши хитрости он учует за километр и будет знать о предательстве раньше, чем вы начнете готовить алиби. Даже легкую интрижку на стороне представитель данного знака расценит как настоящее предательство. Скорпион никогда не забудет о нем, даже если вы останетесь вместе.

  • Стрелец

Личности данного знака верят в чудеса и просто не могут жить без надежды. Им нужно во что-то верить, к чему-то стремиться, в этом движении и заключается смысл их жизни. И пока партнер дарит им надежду, пока он движется вместе со Стрельцом к общей цели и всячески поддерживает его, любимые люди будут вместе. Стрельца нельзя критиковать, ему не нужно внушать, что цель недостижима! В этом случае он не откажется от цели, а примется искать того человека, который вновь посеет в его душе веру в лучшее.

Тем временем выяснилось, что важно знать о людях, рожденных в январе:ответ астропсихолога. Месяц рождения отвечает за настоящее воплощение человека. Также мы писали, жизнь каких знаков зодиака сильно изменится в 2019 году: таких только пять.

Смотрите видео: самый точный гороскоп на следующий год для всех знаков

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Названа главная ошибка в жизни каждого знака зодиака Тайные слабости знаков зодиака: мстительные Раки и нечестные Весы   Как по знаку зодиака узнать, что партнер вас любит Какие знаки зодиака не могут жить друг без друга
гороскоп отношения психология знаки зодиака
Источник: Клубер
Реклама

Новости партнеров

Отмучилась и изменилась: больная дочь Кончаловского вышла в свет
Отмучилась и изменилась: больная дочь Кончаловского вышла в свет
Помните эту актрису? Посмотрите на Пушкареву спустя 12 лет
Помните эту актрису? Посмотрите на Пушкареву спустя 12 лет
Певица Елка впервые опубликовала фото со взрослыми дочерьми
Певица Елка впервые опубликовала фото со взрослыми дочерьми
Стало известно, почему закрывается шоу
Стало известно, почему закрывается шоу "Караоке на майдані"

Популярные статьи

Вчера, 13:24Fun

Похудела вдвое: женщина раскрыла секрет быстрого сброса веса

Вчера, 13:14Стиль

Главные тренды весны 2019: возвращение 80-х и нюдовые оттенки

Вчера, 10:31Техно

Sony рассылает игровые приставки PlayStation 5 бесплатно

Вчера, 08:57Психология

Убивают отношения: каких ошибок не прощают разные знаки зодиака

Вчера, 04:10Психология

Гороскоп на сегодня: у Раков суматошный день, а Водолеям не стоит принимать важные решения

31 январяWellness

Диета Магги: минус 20 килограммов за четыре недели

31 январяШоу-бизнес

Развод Ани Лорак: все подробности скандала певицы с мужем

31 январяFun

31 января: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

31 январяАфиша

Умер легендарный актер, сыгравший в "Терминаторе" и "Гремлинах"

31 январяШоу-бизнес

Ольга Фреймут заинтриговала снимком в купальнике

31 январяПсихология

Названа главная ошибка в жизни каждого знака зодиака

30 январяТехно

Парню в магазине продали PlayStation 4 за копейки

30 январяFun

30 января: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

30 январяFun

Выходные дни и праздники в феврале 2019 года в Украине

30 январяСтиль

Лунный календарь стрижек на февраль 2019 года: когда стричь волосы

30 январяТехно

В World of Tanks появился новый режим боев на роботах

Новости партнеров

Виторган поставил точку в скандале с изменами Собчак
Виторган поставил точку в скандале с изменами Собчак
Как выглядят актеры легендарного фильма
Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"
6 актрис с натуральной нестандартной внешностью
6 актрис с натуральной нестандартной внешностью
Собчак и Богомолов пообедали с Абрамовичем и его бывшей подругой
Собчак и Богомолов пообедали с Абрамовичем и его бывшей подругой
Как засыпать за одну минуту: проверенный метод против бессонницы
Как засыпать за одну минуту: проверенный метод против бессонницы
Девушка дня. Обворожительная серфингистка Лаура Крэйн
Девушка дня. Обворожительная серфингистка Лаура Крэйн
Королева італійського спортивного ТБ
Королева італійського спортивного ТБ
Николай Тищенко рассказал о реальных отношениях с 24-летней женой
Николай Тищенко рассказал о реальных отношениях с 24-летней женой