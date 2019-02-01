Убивают отношения: каких ошибок не прощают разные знаки зодиака

Узнайте, за что могут разлюбить различные знаки зодиака

Некоторые поступки могут разрушить ваши отношения с партнером Фото: Натана Коули из Pexels

Есть ошибки, которые людям простить очень сложно. Астрологи убеждают, что у каждого представителя зодиакального круга есть свой перечень поступков и "смертных грехов", которые им очень сложно простить своим партнерам.

В этой статье попробуем найти ответы на вопрос, за что могут разлюбить различные знаки зодиака.

Козерог

При всей закрытости представителей знака Козерог, они контактные и коммуникабельные личности, которые могут выстроить отношения с любым человеком. Однако у Козерога есть определенные цели в жизни, которые не способен изменить даже любимый человек. Эти люди имеют огромную страсть к деньгам и накопительству. И их любимый человек должен всецело разделять эту страсть, всячески помогая Козерогу в его нелегком деле. Если же вторая половинка окажется настоящим транжирой и личностью инфантильной, никакая любовь не спасет такой союз.

Лев

Льва называют "Солнцеликим", и не только потому, что ему покровительствует Солнце, но и потому, что этот человек считает себя важнейшей персоной на Земле. Вокруг него вращается мир и ему поклоняется весь свет, включая любимого человека. За преданность и поклонение Лев одарит своего партнера настоящей любовью и будет верен ему до конца. Но идиллия в этой паре будет продолжаться до тех пор, пока вторая половинка не испортит репутацию Льва, не опозорит и не одурачит его. Такого отношения к себе "Солнцеликие" не прощают.

Дева

У Девы и Близнеца один покровитель – Меркурий, а потому их характеры очень походи. Девы также не переносят ложь, и не прощают измены, а потому если заподозрят любимого в неверности, их любовь сменится ненавистью. А провести Деву очень сложно, ведь эти люди видят человека насквозь. Поэтому, если у партнера случилась интрижка на стороне или между любимым есть недоговоренности, стоит набраться смелости и во всем откровенно признаться Деве. Эти люди справедливы, а потому по достоинству оценят такое признание.

Водолей

Представители знака Водолей – личности с претензией на гениальность. Они мечтают прославиться за счет своего неординарного ума и собственных талантов, а потому на протяжении жизни ищут себя. И партнер им нужен такой же творческий. Если вторая половинка окажется интересным собеседником, с которым всегда можно поспорить, если это будет легкий на подъем человек, который готов отправиться в путешествие хоть сейчас, любовь Водолея будет только крепнуть. Но если партнером окажется домосед, днями смотрящий телесериалы, Водолей быстро охладеет к нему.

Близнецы

Представителям знака Близнецы очень непросто впустить в свою жизнь другого человека. Эти люди боятся предательства, опасаются обмана со стороны любимого человека, а потому даже влюбившись, не могут довериться до конца. Если же вторая половинка действительно будет уличена во лжи или измене, это убьет любовь Близнеца. Даже из-за пустяковой неправды Близнец перестанет доверять партнеру и будет накручивать себя все больше и больше, пока не придет к необходимости расстаться.

Овен

Овну покровительствует воинственный Марс, а потому вся жизнь этого человека – борьба. Любовные отношения не исключение. Это маленькая война, в которой Овну постоянно нужно что-то отвоевывать и за что-то бороться. Дайте Овну повод бороться за ваши чувства, сражаться за свою семью, вместе преодолевайте преграды, и пылкий представитель данного знака не отступит от вас ни на шаг. Но только в отношениях наступит скука, а воинственный пыл угаснет, как отношениям придет конец.

Телец

Стихия Земли наделила Тельца огромным упрямством, а потому влюбившись, этот человек планирует прожить со своей второй половинкой всю оставшуюся жизнь. Он не предаст любимого и будет стараться сглаживать все острые углы, чтобы ничто не нарушало целостности этого союза. Заставить разлюбить Тельца может только коварство партнера, которое разобьет сердце этого человека. И даже в этом случае у партнера останется шанс вернуть любовь Тельца, ведь представитель данного знака не может разлюбить в одно мгновение.

Рак

В большинстве случаев Рак становится слабым звеном в отношениях. Именно он тянется к любимому человеку и растворяется в нем, а партнер позволяет себя любить. Поэтому, заставить разлюбить Рака достаточно сложно, скорее партнер бросит его ради очередного увлечения, а Рак будет слезно просить его вернуться. Однако у детей Луны тоже есть гордость, и если Рак решит для себя, что этого человека не должно быть в его жизни, дальнейших отношений не будет, даже если партнер попытается вернуться назад.

Весы

Весы сделают все, чтобы добиться гармонии в отношениях с любимым человеком. "Дети Афродиты", Весы, полностью отдаются своему чувству и буквально растворяются в партнере, не желая искать никого другого. И разрушить эти отношения может лишь партнер, который начнет разрушать созданную Весами гармонию. Тихая, спокойная жизнь в обнимку с любимым человеком – предел мечтаний Весов, но если второй половинке нужен драйв, постоянные истерики и выяснение отношений, чувства этого человека начнут идти на убыль.

Рыбы

Не секрет, что подопечные Нептуна параллельно с реальным миром, живут в мире своих фантазий. По сути, это и не мир вовсе, а многообразие фантазий, мечтаний и ожиданий Рыб. И во многом претворение в жизнь своих фантазий представители знака Рыбы возлагают на более активного и действенного партнера. Если вторая половинка сможет оправдывать ожидания Рыб, в отношениях будет царить полная идиллия. Но если партнер разрушит их мечты, ни о какой гармонии не может быть и речи. Любовь Рыб неминуемо пройдет.

Скорпион

В отношениях Скорпион – это полицейский, который будет хранить покой вашей пары до того момента, пока вы не станете нарушать законы семьи. Он всегда верховодит в отношениях и требует от любимого человека предельной искренности. Не стоит тягаться со Скорпионом, ваши хитрости он учует за километр и будет знать о предательстве раньше, чем вы начнете готовить алиби. Даже легкую интрижку на стороне представитель данного знака расценит как настоящее предательство. Скорпион никогда не забудет о нем, даже если вы останетесь вместе.

Стрелец

Личности данного знака верят в чудеса и просто не могут жить без надежды. Им нужно во что-то верить, к чему-то стремиться, в этом движении и заключается смысл их жизни. И пока партнер дарит им надежду, пока он движется вместе со Стрельцом к общей цели и всячески поддерживает его, любимые люди будут вместе. Стрельца нельзя критиковать, ему не нужно внушать, что цель недостижима! В этом случае он не откажется от цели, а примется искать того человека, который вновь посеет в его душе веру в лучшее.

Тем временем выяснилось, что важно знать о людях, рожденных в январе:ответ астропсихолога. Месяц рождения отвечает за настоящее воплощение человека. Также мы писали, жизнь каких знаков зодиака сильно изменится в 2019 году: таких только пять.

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