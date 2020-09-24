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Ученые выяснили, сколько денег украинцам нужно для счастья

Сегодня, 13:12

Цены на многое не выросли, но доходы упали из-за пандемии и поэтому пошла динамика роста цен

Американские ученые выяснили, что человеку для полного счастья хватило бы 95 тысяч долларов в год, а это без малого три миллиона гривен. Такие результаты ученые получили с опроса двух миллионов человек в 164 странах мира. Большинству украинцев такое и не снилось. Но чувствуют ли они себя несчастными и сколько денег им нужно для полного счастья, читайте далее в материале.

Сюжет Юлии Юлиной и Валерия Рябченко
Видео: Сегодня

Сколько киевлянам нужно для счастья

Анжела: "Чтобы хорошо питаться, платит вовремя коммуналку, оплачивать остальные услуги, посещать парикмахерскую и так далее. Ну мне кажется на одного человека, это как минимум тысяча долларов".

Николай: "Надо 50 тысяч в месяц иметь, чтоб хорошо жить и ни в чем себя не отказывать".

Но реальность далека от мечты. В комитете статистики уже посчитали, что расходы украинцев за последние полгода по сравнению с таким же периодом прошлого года сократились на 10%. Экономист утверждает, что в этом виноват карантин.

Олег Пендзин
Олег Пендзин
Экономист

Цены на многое не выросли, но доходы упали и поэтому пошла динамика роста цен, расходов на продовольствие.

На что украинцы тратят свои деньги

По данным Госстата за второй квартал 2020 года, украинцы потратили на питание 43% от доходов. На коммунальные услуги – 14%. На транспорт ушло 8% заработанного, на алкоголь и табак – 7,5%. На одежду и бытовую технику по 4%. А еще 6% – на здоровье, 3% на отдых и всего лишь 1% на образование.

На что украинцы тратят деньги
На что украинцы тратят деньги
Фото: скриншот

Тем временем мы выяснили, что такое жизненный сценарий и как его изменить.

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деньги счастье психология
Источник: Сегодня
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