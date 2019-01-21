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Ученые выяснили, в каком месяце рождаются самые счастливые люди

Исследователи пришли к весьма любопытным выводам

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:04
Дата рождения влияет на судьбу человека Фото: pixabay
Дата рождения влияет на судьбу человека
Фото: pixabay

Ученые собрали доказательства того, как время рождения ребенка влияет на его психику, отношение к жизни и дальнейшую жизнь, пишет The Time.

Ученые провели десятки исследований и пришли к следующим выводом.

Рожденные летом

Фото :pixabay

Летние именинники подвержены перепадам настроения, официально это называется циклотимия. Крайняя стадия циклотимии – биполярное расстройство, маниакально-депрессивный психоз (МДП). Но в этом случае ситуация похожа на действие прививки: вводят немного возбудителей болезни, и это помогает организму побороть сильную атаку бактерий или вируса. Так и здесь: легкие перепады настроения предохраняют от серьезных "качелей" – самая низкая заболеваемость биполярным расстройством зафиксирована у рожденных в августе.

Рожденные осенью

Фото: pixabay

Осенним детям, рожденным на пике продуктового изобилия, повезло: у них также благоприятные световые условия (соответственно, низкий риск депрессии), они также реже страдают биполярными расстройствами. Их проблема – склонность к раздражительности.

Рожденные зимой

Фото: pixabay

Зимним повезло меньше всего: у них высокая склонность к депрессиям, биполярным расстройствам и развитию шизофрении. К счастью – их не так легко разозлить, как осенних, а еще, согласно исследованию биографий 300 знаменитостей, именины в зимний период повышают вероятность прославиться. Рожденные в холодное время года также демонстрируют большую креативность и изобретательность при решении задач.

Рожденные весной

Фото: pixabay

Рожденные в марте, апреле и мае имеют самые высокие показатели гипертимии (общего оптимистического настроения). Гипертимики больше других склонны рассматривать падение, как прелюдию к очередному взлету. Но, согласно исследованию состояния здоровья 52 тысяч человек (Великобритания, 2012 год), рожденные в мае также являются рекордсменами по клинической депрессии. А самые низкие шансы на развитие этого заболевания – у рожденных в ноябре.

 

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, что есть множество моментов, которые нужно учитывать, если вы хотите оставаться успешным и счастливым человеком. Кроме этого, мы писали, чего не стоит делать в определенном возрасте. Также был назван легкий психологический трюк, который спасет от болезней.

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Источник: Сегодня
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