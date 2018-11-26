Ученый пояснил, как режим питания влияет на либидо человека

По словам Андрея Беловешкина, ухудшение структуры тела неизбежно приведет к нарушениям либидо

Будьте счастливы. Фото: pixabay

Переедание и неправильный режим питания влияют не только на нашу фигуру, но и на либидо. Об этом в Facebook рассказал врач, кандидат медицинских наук Андрей Беловешкин.

По его словам, ограничения калоража (количество калорий. – Ред.) продолжительностью более 2-3 суток действительно снижают либидо и уровень тестостерона. А вот краткосрочный фастинг (интервальное голодание. – Ред.) не ухудшает либидо и уровни половых гормонов. Более, того уровень тестостерона при краткосрочном воздержании даже повышается на 180%! Правда, здесь есть одна оговорка: повышение происходит только у мужчин с нормальной массой тела.

"На примере гормона голода грелина понятно, насколько здесь тонкий баланс. С одной стороны умеренное воздействие грелина повышает либидо ("вкус к жизни"), но …чуть больше голода и вуаля, тот же грелин подавляет репродуктивную систему", – отмечает врач.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Почему нельзя откладывать жизнь на потом: ответ психолога

По словам Беловешкина, ухудшение структуры тела (висцеральное ожирение) неизбежно приведет к нарушениям либидо. Более того, в долгосрочной перспективе даже у людей без лишней массы тела умеренное ограничение калорий позволит улучшить показатели здоровья, включая сон и либидо. И это уже не говоря про фертильность, которая очень тесно связана с метаболическим статусом, достаточно вспомнить спортивную женскую триаду, добавляет Андрей.

"Переедание и неправильный режим питания влияют не только на нашу фигуру, но и на либидо и фертильность, как у мужчин, так и у женщин. Низкий уровень висцерального жира, умеренной пищевое воздержание в виде TRF (ограничение пищевого окна), смещение пищевого окна на утро-день (eTRF) заметно влияет на уровни половых гормонов в людей не только с избыточным, но и нормальным весом", – подытожил ученый.

Тем временем другие ученые выяснили, что женщины испытывают оргазм почти в два раза реже, чем мужчины. Исследователи советуют парам не стесняться обсуждать свои ощущения и сексуальные предпочтения.