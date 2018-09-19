Ученый пояснил, почему не всякая мотивация одинаково полезна для здоровья

Первые научные эксперименты по мотивации были проведены еще 110 лет назад

Мотивируйте себя правильно. Фото: pixabay

Сегодня мотивацию продают на больших стадионах. Однако ученые предупреждают: не всякая мотивация одинаково полезна для здоровья.

Об этом написал в Facebook врач, кандидат медицинских наук Андрей Беловешкин.

Чтобы понять, откуда растут корни проблемы, ученый рассказал немного про нейробиологию оптимума мотивации. Первые научные эксперименты по мотивации были проведены еще на животных и воспроизведены на человеке еще 110 лет назад, в 1908 году.

"Ученые Роберт Йеркс и Джон Додсон еще в 1908 году установили, что для того, чтобы научить животных проходить лабиринт, наиболее благоприятной является средняя интенсивность мотивации. Исследования на людях показали такую же закономерность: слабая мотивация недостаточна для успеха, но и избыточная вредна, поскольку порождает ненужное возбуждение и стресс", – пояснил ученый.

Он также рассказал про закон Йеркса-Додсона, который гласит, что существует определенный оптимум мотивации, который можно установить экспериментально. Оптимум мотивации – это такой ее уровень, при котором деятельность выполняется лучше всего (для данного человека, в конкретной ситуации). Существует разный оптимум мотивации для задач разной сложности. Для задач различной трудности максимальная результативность достигается: для сложных задач при слабой мотивации (при 2-3 по 10 бальной шкале), для средних — средней (около 5) и простых — высокой (7-8 и даже выше).

"Одни ученые рассматривают этот закон через призму долговременной синаптической потенциации в гиппокампе и связанных с ним миндалиной и префронтальной корой. Оказывается, что активность гиппокампа и работа памяти имеет U-перевернутую связь с уровнем кортикостероидов. Т.е. избыток возбуждения снижает эффективность, равно как и полное спокойствие", – говорит Беловешкин.

Но ученому больше импонируют исследования, где изучается влияние уровня дофамина в префронтальной коре на когнитивные функции. Для префронтальной коры основными стимулирующими сигналами являются ветви мезокортикальной дофаминовой системы. Если дофамина очень много, при сильном возбуждении или стрессе, то память и эффективность также ухудшаются.

Ученые установили, что зависимость эффекта дофамина от его концентрации в префронтальной коре носит перевернутый U-образный характер. Таким образом, для нормального функционирования префронтальной коры и рабочей памяти нужен некий промежуточный, не низкий и не высокий, уровень дофамина.

"Есть мнение, что дезактивация префронтальной коры под действием стресса имеет приспособительное эволюционное значение. Ведь для принятия быстрых решений нужно отключить сознательную медленную часть мозга и активировать лимбику. Наше поведение становится быстрым, автоматическим. В случае физической угрозы, это имеет важнейшее значение для выживания. Но вот для решения сложных задач это совершенно не подходит и накручивание себя может целиком отключить префронталку (народное "сорвать башню")", – рассказал врач.

В качестве заключения, ученый выделил четыре пункта:

Важно не гнаться за мотивацией, а научится определять ваш индивидуальный оптимум мотивации в конкретном деле. Накручивание себя "надо", "должен" и др. может заметно снизить эффективность.

Для задач различной трудности максимальная результативность достигается: для сложных задач при слабой мотивации (при 2-3 по 10 бальной шкале), для средних — средней (около 5) и простых — высокой (7-8 и даже выше).

Небольшой уровень стресса и активности полезен для запоминания и повышает когнитивные способности. Ученые объясняют это через механизм модуляции долговременной синаптической потенциации в гиппокампе под действием кортикостероидов.

Для тех людей, у кого в покое высокий уровень дофамина, негативная мотивация может быть эффективнее позитивной (т.к. делает уровень дофамина в префронтальной коре оптимальным). Восстановление чувствительности дофаминовых рецепторов важно для восстановления мотивации.

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