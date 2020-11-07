5 способов прогнать осеннюю хандру: как это делают Кэрри Брэдшоу, Бриджит Джонс и другие

Шоппинг, вкусная еда, путешествия и влюбленность – лучшее лекарство

Смена погоды, перевод времени, пандемия с ее ограничениями, ретроградный Марс с Меркурием усиленные мощными магнитными бурями этой осенью, могут подвергнуть в депрессивное состояние кого угодно. Мы подготовили ТОП-5 рецептов от осенний хандры, взятых из известных фильмов.

1. Устройте шоппинг, как Кэрри Брэдшоу в "Секс в большом городе"

Шоппинг может порадовать и развеселить вас приятными покупками. А если вы еще и выберитесь в магазин, а не просто засядете за компьютер, отдав предпочтение онлайн-шоппингу, то зовите с собой подружку. Так и обновку купите, и потом за кофе обсудите ее. А заодно еще мужчин, других подруг и ситуацию с коронавирусом.

2. Отправляйтесь в путешествие, как Кейт Уинслет и Камерон Диас в фильме "Отпуск по обмену"

Коронавирус бессовестно перечеркнул планы на активные путешествия и передвижения по миру. При этом подарил возможность оценить достопримечательности родного края. Ну а что? Зачем лететь в Британию, чтобы увидеть Единбурзький замок или в Австрию, чтобы увидеть замок Эстерхази, когда у нас своих полно. Чего только стоит Камянец-Подольская крепость или дворец Кирилла Разумовского.

А еще проще, но не менее интересно, выбраться в гости к дальним родственникам в другой город. Или даже рискнуть обменяться домами и стилем жизни с другим человеком, как героини фильма.

3. Ешьте мороженное, как Бриджит Джонс в "Дневник Бриджит Джонс"

Еда, да еще и не совсем полезная, почему то всегда становится отличным средством для избавления от любой неприятности. Об это знает Бриджит Джонс, которая запасалась мороженным, когда наступали тяжелые времена. Если чувствуете, что совсем раскисли и ничего вас не радует, берите сразу два ведерка – с шоколадным и ванильным мороженным.

Но тут главное все же – не переборщить, иначе депрессия начнется не из-за пасмурной погоды, а из-за того, что вы не пролазите в дверь.

4. Идите драться. В спортзал. Как Хилари Суэнк в "Малышке на миллион"

О, это пункт не зря идет после мороженного. Отправляясь в спортзал, у вас есть отличная возможность сделать три полезных дела одновременно: выплеснуть агрессию и негатив, привести форму в норму (особенно после предыдущего пункта) и завести новое знакомство с кем-то интересным.

Стаскивайте себя с дивана, берите форму и вперед метелить грушу, приседать, делать выпады и прыгать на скакалке. Вашу хандру как рукой снимет.

5. Влюбитесь, как подросток. Как в сериале "Половое воспитание"

Любой кризис, хандру, депрессию переживать лучше вдвоем. Хотя, если влюбиться, то все это исчезнет само собой – феромоны заполнят ваши мыслями совсем другим. Об этом знают главные герои сериала Отис и Мэйв. Хотя чего уж там – все подростки об этом знают, думают и хотят.

Поэтому не кисните дома, а лучше прихорошитесь и отправляйтесь на свидание с тем, кто вам давно пишет и зовет на кофе. Да и мороженное есть вдвоем будет веселее, запивая его вином и шлифуя все поцелуями.

Как распознать депрессию у своего мужчины – смотрите видео:

Тем временем психолог дала советы, как справиться с осенней депрессией без таблеток.

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