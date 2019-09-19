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Учительница-инноватор из Мариуполя о том, как исполнение ее мечты перевернуло жизнь целой школы

Анастасия Яровая дала эксклюзивное интервью для Сегодня.Lifestyle

Учительница Анастасия Яровая Фото: пресс-служба

Анастасия Яровая начала учить детей английскому после несчастного случая. До этого она работала бухгалтером, но из-за сотрясения мозга больше не могла работать с числами. Зато неожиданно обрела талант к языкам: за шесть месяцев выучила английский и в этом году вошла в число лучших учителей Украины. В простой Мариупольской школе №51 Анастасия внедряет STEM-обучение и новые технологии, чтобы уроки были интересные и полезные детям.

2 сентября, в рамках социального проекта Rozetka "Майстерня маленьких мрій", исполнилась главная мечта Анастасии — в ее школе появился интерактивный класс с современными гаджетами и роботом-учителем. В интервью для Сегодня.Lifestyle Анастасия рассказала о своем непростом пути к успеху и о том, как вера в чудеса помогла исполниться главной мечте в ее жизни.

В этом году вы вошли в топ-50 лучших учителей Украины по версии Global Teacher Prize Ukraine. Но еще пять лет назад вы работали бухгалтером. Сменить профессию пришлось из-за несчастного случая. Расскажите, что тогда произошло?

После окончания экономического университета я пошла работать бухгалтером в ветеринарной клинике. Работа была монотонной и не приносила особой радости. Однажды я пошла забирать отчет в казначейство, и когда проходила под шлагбаумом, он упал прямо мне на голову. В больнице диагностировали сотрясение мозга. Неделю я не выходила на работу из-за сильных головокружений.

Я с детства отличалась математическим складом ума, всегда легко управлялась с цифрами. Но после случая со шлагбаумом стала часто ошибаться в расчетах: формулы и правила вроде знаю, но когда нужно применить их на практике, цифры в голове не складываются. Даже сейчас в классе иногда подшучивают надо мной, когда нужно, например, собрать определенную сумму денег. Я часто ошибаюсь.

Анастасия Яровая: Мечты сбываются — это правда. Теперь я хочу пробудить веру в чудеса и у своих учеников Фото: пресс-служба

То есть вы потеряли способность, благодаря которой зарабатывали на жизнь. Что решили делать дальше?

Я проработала бухгалтером еще месяц, а потом пошла на курсы английского. Просто почувствовала тягу к языкам. Только если раньше изучение английского казалось мне чем-то невозможным, а в голове не задерживалось ни одно выученное слово, то после несчастного случая слова запоминались чуть ли не с первого прочтения.

Учителем мечтала стать еще в детстве. Но родители настояли на поступлении в экономический университет. После сотрясения я решила вернуться к забытой детской мечте. Для этого нужно было поступить в педагогический лицей, и у меня было всего полгода, чтобы выучить английский. В итоге я поступила, да еще и на бюджет.

Расскажите, как вы искали работу после университета?

Еще во время обучения я выбрала школу, в которой хочу работать. Это была моя родная школа, где я училась до 8 класса. Но из-за того, что у меня не было опыта преподавания, меня долго не хотели брать на работу. Три года я пыталась устроиться, а потом подошла к директору и сказала: "Если вы не возьмете меня сейчас, я к вам больше не приду". И меня взяли.

Уже в первые годы учительства вы превратили обычные уроки в интерактивные: дети занимались не только по учебникам, но и, например, посещали музеи в Google Expeditions. Что еще необычного вы делали на уроках?

В первый год, как и положено, мы занимались по книжкам. Но я заметила, что детям на таких уроках скучно. А если ребенку скучно, то как ни бейся, он ничего не выучит. Я стала думать, как сделать занятия интереснее. Сначала принесла из дома ноутбук, чтобы показывать обучающие видео. Потом уговорила родителей купить в класс телевизор, чтобы выводить ролики и фильмы на большой экран. Еще мы играли в интерактивные обучающие игры. Для этого дети объединялись в группы по три человека с теми, у кого был мобильный телефон. Постепенно начали совмещать языковые уроки с другими предметами: например, однажды на физкультуре провели олимпийские игры на английском. Я заметила, что дети стали лучше учиться, у них появился интерес к языку.

Анастасия Яровая: Сегодня все мои группы переполнены Фото: пресс-служба

Как к вам пришла идея создать интерактивный класс с современными гаджетами?

Я увидела новость о том, что краудфандинговая платформа GoFundEd проводит курсы по дизайн-мышлению. Мы решили пройти их вместе с детьми, чтобы понять, как повысить мотивацию к учебе. Сначала провели мозговой штурм на тему того, что нам в школе не нравится. Следующим шагом было создание прототипов — коробочки с советами и пожеланиями. Кто-то высказал идею создать интерактивный класс. Она оказалась самой интересной, поэтому мы решили взяться за ее осуществление.

А где вы искали деньги, чтобы оборудовать интерактивный кабинет?

Мы разместили проект на краудфандинговой платформе. Чтобы туда попасть, нужно было за три дня снять видео. По сценарию ученики в классе должны были бросаться бумажными шариками и самолетиками. Дети вообще не понимали, как им разрешают такое делать! Я подробно объясняла: "Вырываем листики, комкаем, чтобы в руках было по мячику. Бросаем в меня и друг в друга". Ребята были в шоке и в восторге одновременно.

Проекту дали два месяца, чтобы собрать нужную сумму. Мы несколько недель подождали, но результатов не было. Тогда мы начали писать на заводы, различным политическим партиям, распространяли информацию о нашей мечте в соцсетях. В итоге проект собрал всего 665 гривен. Дети расстроились, что у них ничего не получилось, особенно старшеклассники.

Ученики Анастасии Яровой Фото: пресс-служба Ученики Анастасии Яровой Фото: пресс-служба Ученики Анастасии Яровой Фото: пресс-служба Ученики Анастасии Яровой Фото: пресс-служба 1/4

Проект закрылся, дети ушли на каникулы. Как закончилась эта история?

Я была на образовательной конференции EdCamp в Харькове. Помню, как стояла посреди вокзала с чемоданами, когда со мной связались организаторы "Майстерні маленьких мрій" со словами: "Хотим осуществить вашу мечту". Сначала я не поверила, ведь так в жизни не бывает! Но оказалось, что это социальный проект Rozetka, в рамках которого воплощают маленькие мечты простых украинцев из разных уголков страны. Мою мечту нашли как раз на краудфандинговой платформе.

Как отреагировали дети, когда впервые зашли в обустроенный интерактивный класс?

Дети до последнего ни о чем не догадывались. Думали, что в классе просто сделали ремонт. Но когда 2 сентября зашли внутрь, не поверили своим глазам: VR-очки, интерактивная доска с проектором и даже робот, который умеет отвечать на вопросы, рассказывать истории и петь песни на английском. Теперь дети бегут в школу как на праздник.

Как теперь изменятся ваши уроки?

Перед нами открылся целый мир: дополненная реальность, интерактивные квесты, соревновательные тесты и прочее. Мы даже начали проводить контрольные работы на смартфонах. В планах — вводить разные программы по анимации, чтобы дети могли учиться, рисуя мультик. Мы уже нашли несколько школ в Америке и Англии, с которыми обсуждаем проведение совместных уроков по скайпу.

Четыре года назад мои ученики ничего не учили и не стремились к этому. А сегодня все мои группы переполнены. Туда просятся не только отличники, но и дети с уровнем знаний пониже. Разве я могла подумать, что такое возможно, когда бросала работу бухгалтера и записывалась на курсы английского? Мечты сбываются — это правда. Теперь я хочу пробудить веру в чудеса и у своих учеников.

Напомним, ранее мы писали, когда отмечается День учителя 2019 в Украине и мире.

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