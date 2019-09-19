Учительница-инноватор из Мариуполя о том, как исполнение ее мечты перевернуло жизнь целой школы
Анастасия Яровая дала эксклюзивное интервью для Сегодня.Lifestyle
Анастасия Яровая начала учить детей английскому после несчастного случая. До этого она работала бухгалтером, но из-за сотрясения мозга больше не могла работать с числами. Зато неожиданно обрела талант к языкам: за шесть месяцев выучила английский и в этом году вошла в число лучших учителей Украины. В простой Мариупольской школе №51 Анастасия внедряет STEM-обучение и новые технологии, чтобы уроки были интересные и полезные детям.
2 сентября, в рамках социального проекта Rozetka "Майстерня маленьких мрій", исполнилась главная мечта Анастасии — в ее школе появился интерактивный класс с современными гаджетами и роботом-учителем. В интервью для Сегодня.Lifestyle Анастасия рассказала о своем непростом пути к успеху и о том, как вера в чудеса помогла исполниться главной мечте в ее жизни.
В этом году вы вошли в топ-50 лучших учителей Украины по версии Global Teacher Prize Ukraine. Но еще пять лет назад вы работали бухгалтером. Сменить профессию пришлось из-за несчастного случая. Расскажите, что тогда произошло?
После окончания экономического университета я пошла работать бухгалтером в ветеринарной клинике. Работа была монотонной и не приносила особой радости. Однажды я пошла забирать отчет в казначейство, и когда проходила под шлагбаумом, он упал прямо мне на голову. В больнице диагностировали сотрясение мозга. Неделю я не выходила на работу из-за сильных головокружений.
Я с детства отличалась математическим складом ума, всегда легко управлялась с цифрами. Но после случая со шлагбаумом стала часто ошибаться в расчетах: формулы и правила вроде знаю, но когда нужно применить их на практике, цифры в голове не складываются. Даже сейчас в классе иногда подшучивают надо мной, когда нужно, например, собрать определенную сумму денег. Я часто ошибаюсь.
То есть вы потеряли способность, благодаря которой зарабатывали на жизнь. Что решили делать дальше?
Я проработала бухгалтером еще месяц, а потом пошла на курсы английского. Просто почувствовала тягу к языкам. Только если раньше изучение английского казалось мне чем-то невозможным, а в голове не задерживалось ни одно выученное слово, то после несчастного случая слова запоминались чуть ли не с первого прочтения.
Учителем мечтала стать еще в детстве. Но родители настояли на поступлении в экономический университет. После сотрясения я решила вернуться к забытой детской мечте. Для этого нужно было поступить в педагогический лицей, и у меня было всего полгода, чтобы выучить английский. В итоге я поступила, да еще и на бюджет.
Расскажите, как вы искали работу после университета?
Еще во время обучения я выбрала школу, в которой хочу работать. Это была моя родная школа, где я училась до 8 класса. Но из-за того, что у меня не было опыта преподавания, меня долго не хотели брать на работу. Три года я пыталась устроиться, а потом подошла к директору и сказала: "Если вы не возьмете меня сейчас, я к вам больше не приду". И меня взяли.
Уже в первые годы учительства вы превратили обычные уроки в интерактивные: дети занимались не только по учебникам, но и, например, посещали музеи в Google Expeditions. Что еще необычного вы делали на уроках?
В первый год, как и положено, мы занимались по книжкам. Но я заметила, что детям на таких уроках скучно. А если ребенку скучно, то как ни бейся, он ничего не выучит. Я стала думать, как сделать занятия интереснее. Сначала принесла из дома ноутбук, чтобы показывать обучающие видео. Потом уговорила родителей купить в класс телевизор, чтобы выводить ролики и фильмы на большой экран. Еще мы играли в интерактивные обучающие игры. Для этого дети объединялись в группы по три человека с теми, у кого был мобильный телефон. Постепенно начали совмещать языковые уроки с другими предметами: например, однажды на физкультуре провели олимпийские игры на английском. Я заметила, что дети стали лучше учиться, у них появился интерес к языку.
Как к вам пришла идея создать интерактивный класс с современными гаджетами?
Я увидела новость о том, что краудфандинговая платформа GoFundEd проводит курсы по дизайн-мышлению. Мы решили пройти их вместе с детьми, чтобы понять, как повысить мотивацию к учебе. Сначала провели мозговой штурм на тему того, что нам в школе не нравится. Следующим шагом было создание прототипов — коробочки с советами и пожеланиями. Кто-то высказал идею создать интерактивный класс. Она оказалась самой интересной, поэтому мы решили взяться за ее осуществление.
А где вы искали деньги, чтобы оборудовать интерактивный кабинет?
Мы разместили проект на краудфандинговой платформе. Чтобы туда попасть, нужно было за три дня снять видео. По сценарию ученики в классе должны были бросаться бумажными шариками и самолетиками. Дети вообще не понимали, как им разрешают такое делать! Я подробно объясняла: "Вырываем листики, комкаем, чтобы в руках было по мячику. Бросаем в меня и друг в друга". Ребята были в шоке и в восторге одновременно.
Проекту дали два месяца, чтобы собрать нужную сумму. Мы несколько недель подождали, но результатов не было. Тогда мы начали писать на заводы, различным политическим партиям, распространяли информацию о нашей мечте в соцсетях. В итоге проект собрал всего 665 гривен. Дети расстроились, что у них ничего не получилось, особенно старшеклассники.
Проект закрылся, дети ушли на каникулы. Как закончилась эта история?
Я была на образовательной конференции EdCamp в Харькове. Помню, как стояла посреди вокзала с чемоданами, когда со мной связались организаторы "Майстерні маленьких мрій" со словами: "Хотим осуществить вашу мечту". Сначала я не поверила, ведь так в жизни не бывает! Но оказалось, что это социальный проект Rozetka, в рамках которого воплощают маленькие мечты простых украинцев из разных уголков страны. Мою мечту нашли как раз на краудфандинговой платформе.
Как отреагировали дети, когда впервые зашли в обустроенный интерактивный класс?
Дети до последнего ни о чем не догадывались. Думали, что в классе просто сделали ремонт. Но когда 2 сентября зашли внутрь, не поверили своим глазам: VR-очки, интерактивная доска с проектором и даже робот, который умеет отвечать на вопросы, рассказывать истории и петь песни на английском. Теперь дети бегут в школу как на праздник.
Как теперь изменятся ваши уроки?
Перед нами открылся целый мир: дополненная реальность, интерактивные квесты, соревновательные тесты и прочее. Мы даже начали проводить контрольные работы на смартфонах. В планах — вводить разные программы по анимации, чтобы дети могли учиться, рисуя мультик. Мы уже нашли несколько школ в Америке и Англии, с которыми обсуждаем проведение совместных уроков по скайпу.
Четыре года назад мои ученики ничего не учили и не стремились к этому. А сегодня все мои группы переполнены. Туда просятся не только отличники, но и дети с уровнем знаний пониже. Разве я могла подумать, что такое возможно, когда бросала работу бухгалтера и записывалась на курсы английского? Мечты сбываются — это правда. Теперь я хочу пробудить веру в чудеса и у своих учеников.
Напомним, ранее мы писали, когда отмечается День учителя 2019 в Украине и мире.
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