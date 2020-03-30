Интервью

Телеведущая в декрете Алина Шаманская: "Материнство сделало меня успешнее, чем я была"

Известный блогер рассказала, как успешно совмещать материнство с работой

Быть счастливой мамой реально, если женщина будет находить время на себя, свои хобби, ухаживать за собой и делать то, что приносит удовольствие, не испытывая при этом чувства вины. Сегодня.Lifestyle расспросили известных женщин, что для них значит материнство, и как, несмотря на все хлопоты, оставаться счастливой мамой.

Героинями нашей спецрубрики Happy mama уже стали управляющая ресторанами "Семьи Димы Борисова" Лена Борисова, писательница Ирина Говоруха, дизайнер Катя Сильченко, украинская модель Таня Рубан и поэтесса Мартина Макеева.

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Сегодня о своем материнстве и методах воспитания рассказала блогер, телеведущая и мама мальчика Артура – Алина Шаманская.

Алина, как изменилась ваша жизнь с появлением сына? Быстро свыклись с ролью матери?

Жизнь стала гораздо счастливее и наполненной. Материнство сделало меня успешнее, чем я была. Гораздо уверенней в себе и своих силах. Я стала добрее, мягче, нежнее.

Алина Шаманская с семьей Фото: instagram.com/shamankaa

Я рада, что несмотря на то, что мой сынок для меня главный в жизни, – дома не осела и не собираюсь. Продолжаю быть социально активной и много работаю. Только теперь сама на себя, а не на "дядю". Для меня важно иметь возможность остаться дома, если вдруг сердце приказало весь день провести со своим маленьким мальчиком.

Вы – телеведущая в декрете, как написано у вас в соцсети, и в одном из интервью говорили, что с детства мечтали работать на телевидении. Планируете возвращаться на экраны?

"Алина, я хочу вернуть тебя на телевидение!" – недавно я получила такое сообщение от продюсера. Для меня это очень приятно, потому что телевидение – это огромная часть моей жизни. Начиная с большой мечты в восьмом классе до ее реализации и карьерного роста. Я люблю ТВ. Очень люблю. ТВ-адреналин и энергию сложно с чем-то сравнить. Интервью – моя стихия. И я правда скучаю…Но, объективно говоря, сейчас имею гораздо больше.

У меня есть свое личное миниСМИ. Меня узнают на улицах и знают гораздо больше людей, чем это было во времена телекарьеры.

Сейчас я работаю конкретно на свое имя и на личный бренд, а это приятнее, чем работать даже на телевидении.

Сори, я не ответила четко на ваш вопрос, потому что пока очень сомневаюсь. Муж четко говорит: "Это шаг назад", – а я до сих пор не решила.

При этом у вас в Instagram более миллиона подписчиков, вы используете его как бизнес-инструмент, который приносит вам доход?

Да, это уже полноценный бизнес, который я совмещаю с материнством. Но я не создавала его изначально для этого. Когда появились первые денежные предложения, для меня это было чем-то нереальным. Как? Мне подарят сережки с бриллиантами всего за пост? Я была в шоке.

Алина Шаманская Фото: instagram.com/shamankaa

Сейчас все поменялось. Теперь я не могу сказать что это "просто пост" – это работа, которую нужно сделать качественно и искренне. Соответственно, это время, а время – деньги.

Вы отлично выглядите. Как находите время на себя и свои увлечения? Вам кто-то помогает с ребенком?

У меня нет права выглядеть плохо. Ежедневно за мной следит больше миллиона людей. Хотя я могу позволить себе появиться в сторис с патчами и без укладки, но лично мне приносит радость и удовольствие ухоженный вид в отражении зеркала.

У Артурчика есть няня Люда, это близкая подруга моей мамы. Она для нас как член семьи. Артурчик часто просится к ней сам, потому что они очень любят друг друга. Когда я езжу в спортзал, на маникюр, к косметологу или на массаж – конечно же, оставляю малыша с Людой или со своими братьями.

Назовите ваши четыре обязательные бьюти-процедуры, которые вы делаете ежедневно, чтоб хорошо выглядеть.

Главное правило – смывать на ночь косметику! Мой ежедневный уход – это сыворотка с гиалуроновой кислотой, увлажняющий крем, крем под глаза. Утром и на ночь то же самое. 1-2 раза в неделю делаю тканевые маски и использую хорошие патчи. До карантина я стабильно посещала косметолога раз в неделю. Что она мне делает, я не знаю, просто ложусь и на 2 часа улетаю.

Алина Шаманская Фото: instagram.com/shamankaa

Уколы красоты пока не использую, спасибо маме за хорошую генетику. От природы у меня светлая кожа, я много работаю и выгляжу бледной, уставшей, если ничего не делать. Поэтому, раз в несколько дней я наношу на кожу лица капли автозагара Collistar. Это мой главный рецепт свежего вида.

Каких главных правил в воспитании ребенка вы придерживаетесь? И используете ли те методы, какими воспитывала вас родители?

Я – строгая мама, если я сказала нет, значит, нет! При этом я не кричу, не истерю, не психую – я четко объясняю и проговариваю доступными словами, почему именно нет. Также всегда предлагаю ребенку альтернативу, это крайне важно. Не просто: "Нет, конфету нельзя", – а: "Нет, конфету нельзя, она вредная. Ты можешь скушать вкусный банан, яблоко, пастилу…". Точно так же и с мультиками: "Сынок, идем лучше рисовать, строить ферму или гараж для машинок", и Артурчик вскакивает радостно в ту же секунду.

Главный метод воспитания, позаимствованный у моих родителей, – это любовь и свобода.

Вы читаете какую-то профессиональную литературу на тему воспитания детей или, возможно, советуетесь с психологом, подругами?

На все вопрос "нет". Это мой ребенок и никто не знает лучше меня, что ему необходимо. Советуемся исключительно с мужем и Комаровским в вопросах здоровья. Других непрошенных советчиков по воспитанию детей я обхожу стороной.

Находите время на свидания с мужем или поездки куда-то только вдвоем или с появлением ребенка это стало непозволительной роскошью?

Романтика с мужем необходима! Мы несколько раз в год летаем в путешествия без ребенка – Малайзия, Париж, Венеция. Иногда можем просто выехать на выходные в загородный комплекс.

Уединение с мужем — это очень важно, в первую очередь для ребенка. Если мама и папа любят друг друга, дома царит веселье и нежность, значит, ребенок будет счастливым.

Но с малышом мы путешествуем гораздо чаще! Мы летаем с ним на отдых с пяти месяцев и это тоже замечательно сближает семью.

Наверняка у вас, как у каждой мамы, бывают дни, когда вы чувствуете себя опустошенной, измотанной и лишенной энергии. Какие методы или способы восстановления сил вы используете?

Еще бы! Такие состояния бывают достаточно часто из-за банального недосыпа и гиперответственности в работе, которая у меня 24/7.

Главные помощники в восстановлении состояния и энергии – это правильное питание (отказ от сахара и мучного), здоровый сон, регулярный спорт и полный отказ от алкоголя. Через две недели появляется легкость и вырастают крылья.

Сейчас популярна и востребована тема счастья. Вы считаете себя счастливой мамой и как достичь этого состояния тем, у кого произошло "выгорание"?

Я счастливая мама. Потому что я полностью довольна свои ребенком. Его поведением дома и в обществе, его развитием, его умением проявлять любовь... Иначе я бы не давала вам это интервью.

Мне было бы стыдно говорить о каком-либо личном успехе, если бы мой ребенок, к примеру сосал соску, не разговаривал, бегал в памперсе в 2,5 года и плохо бы себя вел.

Я бы не могла говорить о своем личном успехе, я бы все бросила и занялась ребенком. Но, если получается неплохо совмещать, – могу назвать себя счастливой мамой.

Алина Шаманская Фото: instagram.com/shamankaa

Остальным мамам я напомню, что границы счастья у всех разные. Поймите свои и стремитесь к ним. Если у вас выгорание – объявите это всем и попросите помощи! Не нужно строить из себя маму-героя. Не будет никогда счастливой семьи с нервной и психованной мамой. Поэтому необходимо отдыхать от всего и от всех! И самореализовываться. Потому что каждая из вас уникальная и точно заслуживает быть любимой и счастливой. Не стремитесь стать идеальной мамой, таких не бывает. Просто любите своих детей, мужа и о себе не забывайте.

Все подробности в спецтеме Happy mama

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