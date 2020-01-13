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Успокойтесь: четыре вещи, о которых вам не следует беспокоиться

Научитесь сами жить свою жизнь и дать людям проживать свою

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:30
О каких вещах вам не следует беспокоиться
О каких вещах вам не следует беспокоиться
Фото: Pexels

Чтобы жить спокойной, размеренной и счастливой жизнью, важно научиться не беспокоиться по пустякам, которые только забирают у вас энергию. У всех свои проблемы и дела, которые необходимо решать, поэтому лучше не забивать голову ненужными размышлениями и мыслями. Перестаньте беспокоиться о четырех вещах и вам станет жить легче.

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1. Чужое мнение

У каждого человека есть свое мнение и он имеет право его высказать. Но вы не должны при этом отказываться от своего мнения или сомневаться в нем, если другие не согласны. Не старайтесь понравится всем: во-первых, у вас это не получится, а во-вторых, вы потеряете свою личность, у которой есть свои мысли на любой счет.

Конечно, есть люди, ко мнению которых мы прислушиваемся – родители, родственники, любимые, но и это не значит, что вы должны забыть о том, чего хотите или не хотите. Прислушивайтесь к ним, если вам дорого их мнение, но не следуйте за ними слепо, иначе в последствии можете разучиться принимать решения самостоятельно и начать жить не свою жизнь.

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2. Прошлое

Все события и люди, которые были с вами в прошлом там должны и остаться. Иначе вы будете тянуть за собой непосильную ношу, которая будет отравлять ваш сегодняшний день. Психологи и мудрецы призывают жить не прошлым и не будущим, а только тем, что происходит сейчас, быть в моменте.

Для этого вам необходимо проанализировать свое прошлое, вспомнить те моменты, которые не дают вам расслабиться сейчас, прожить и отпустить. Воспользуйтесь возможностью жить настоящим.

3. Как зарабатывать все больше денег

В том, что вы хотите зарабатывать большие деньги нет ничего постыдного. Вот только не стоит ставить это желание во главе всего и добиваться его любой ценой. Исследования показали, что если человек будет иметь все, что он хочет (материальные блага), то станет всего лишь на 10% счастливее. Все остальное – это человеческие отношения. Наличие денег не сделает вас счастливым, поэтому постарайтесь все же больше времени уделять себе, своим хобби, мечтам и тому, что для вас ценно.

Не гонитесь за богатством
Не гонитесь за богатством
Фото: Pexels

4. Жизнь других людей

У вас есть вы и ваши родные люди, которые позволяют давать советы и принимают помощь. Но это совсем не значит, что вам нужно беспокоиться о том, как живут ваши соседи, знакомые или коллеги. Если вы постоянно переживаете о других людях, которые даже не интересуется вашим мнением на их счет, то это ничего хорошего вам не принесет. Научитесь сами жить свою жизнь и дать людям проживать свою.

Тем временем мы выяснили, десять веских причин, почему никогда нельзя сдаваться.

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Источник: Сегодня
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