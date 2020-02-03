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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:38
Счастливое число дня 3 февраля
Счастливое число дня 3 февраля
Фото: Pixabay
  • Цифра дня – 9;
  • Цвет дня – белый;
  • Число удачи – 9.

Плюсы дня: сила воли, скрытые резервы организма;

Минусы дня: эмоциональная нестабильность и ошибочные решения;

Основа дня: монотонный труд, рационализм и усидчивость.

Красота и фитнес: стрижки и окрашивание волос;

Здоровье: почки, позвоночник;

Бизнес и инвестиции: прислушайтесь к мнению коллег и соратников.

Подробнее – смотрите в видео!

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