Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
- Цифра дня – 9;
- Цвет дня – белый;
- Число удачи – 9.
Плюсы дня: сила воли, скрытые резервы организма;
Минусы дня: эмоциональная нестабильность и ошибочные решения;
Основа дня: монотонный труд, рационализм и усидчивость.
Красота и фитнес: стрижки и окрашивание волос;
Здоровье: почки, позвоночник;
Бизнес и инвестиции: прислушайтесь к мнению коллег и соратников.
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