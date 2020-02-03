Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Счастливое число дня 3 февраля Фото: Pixabay

Цифра дня – 9;

Цвет дня – белый;

Число удачи – 9.

Плюсы дня: сила воли, скрытые резервы организма;

Минусы дня: эмоциональная нестабильность и ошибочные решения;

Основа дня: монотонный труд, рационализм и усидчивость.

Красота и фитнес: стрижки и окрашивание волос;

Здоровье: почки, позвоночник;

Бизнес и инвестиции: прислушайтесь к мнению коллег и соратников.

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