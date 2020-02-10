Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Счастливое число дня 10 февраля Фото: Pixabay

Предлагаем узнать счастливое число дня 10 февраля.

Цифра дня – 7;

– 7; Цвет дня – фиолетовый;

– фиолетовый; Число удачи – 7;

В нумерологии это День радостного приветствия.

В основе этого дня лежит укрепления дома, общение с семьей и партнерские взаимоотношения. Пусть девизом дня станет созидание, любовь к миру и радость в мелочах. Если в ссоре или размолвках с любимым человеком, то сегодня важно использовать этот день для примирения. Сегодня хорошо проводить ремонтные работы, устранять неполадки дома и делать перестановку мебели. При этом помните, что в этот день важна ясность и трезвость ума, не действуйте под порывом эмоций и не торопите события.

В отношении красоты эффективны обертывания тела и уважение кожи. Пейте больше жидкости: воды, фруктовых отваров, зеленого и травяного чая. От алкоголя и энергетических напитков сегодня лучше отказаться либо умерить потребление до минимума. В плане здоровья уязвимы сосуды и голова, избегайте травмоопасных видов спорта.

Дети, рожденные сегодня, в будущем могут стать креативными личностями. Из этих малышей получатся художники, дизайнеры музыканты и режиссеры. Их с детства важно развивать, делая акцент на ораторское искусство и артистические способности.

Также читайте гороскоп на неделю 9-15 февраля для всех знаков зодиака.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.