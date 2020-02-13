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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:10
Счастливое число дня 13 февраля
Счастливое число дня 13 февраля
Фото: Pixabay

Предлагаем узнать счастливое число дня 13 февраля.

  • Цифра дня -10;
  • Цвет дня – красный;
  • Число удачи – 1.

В нумерологии это День жизни.

В основе дня – активность и любовь к жизни, это энергетически насыщенный день, благоприятен для любых начинаний. Постарайтесь как можно больше двигаться, с утра зарядите себя энергией оптимизма. Хорошо устраиваться на работу, проходить интервью, получать повышение, доносить свои идеи до руководства и проводить различные собрания, тренинги и встречи. Избегайте любого одиночества в этот день и общайтесь больше с единомышленниками.

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Дети, рожденные в этот день, могут стать сильными лидерами, управленцами, политиками и прославленными личностями. Но этих малышей с детства надо воспитывать так, чтобы они не страдали излишней гордыней и были сдержанными в своих эмоциях, умели здраво рассуждать и быть справедливым.

В отношении здоровья берегите суставы, полезны травяные чаи с липой. При простуде желательно пить как можно больше отваров из красных ягод и держать горло в тепле. В пищу добавьте свеклу, помидоры и гранат. Полезны уход за полостью рта и процедуры, связанные с отбеливанием зубов.

Также читайте гороскоп на неделю 9-15 февраля для всех знаков зодиака.

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