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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 10 ноября

Сегодня, 07:22

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 10 ноября.

  • Цифра дня – 7
  • Цвет дня – фиолетовый и лиловый
  • Число удачи – 7

В основе сегодняшнего дня укрепление взаимоотношений. Среди главных плюсы дня: активность, легкость, а вот среди минусов – полигамность, беспечность и рассеянность. Сегодня любая полученная и услышанная информация может оказаться важной для бизнеса.

Красота и здоровье: следите за давлением и берегите конечности, особенно руки. Обязательно ограничьте потребление алкоголя и откажитесь от кофе. Полезны травяные чаи на основе ромашки.

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нумерология Айсулу Ахимова число удачи
Источник: Сегодня
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