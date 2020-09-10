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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 10 сентября

Сегодня, 07:19

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 10 сентября.

  • Цифра дня – 14
  • Цвет дня – голубой
  • Число удачи – 5

В нумерологии этот день называется День личных целей.

В основе сегодняшнего дня лежат сердечность, доброта и мудрость. Сегодня у вас будет хорошая концентрация внимания и вы легко будете усваивать новые знания. Но будьте внимательными, потому что сегодня может проявиться жалость к себе и зависть. В бизнесе удачными будут вложения в образование – они быстро окупятся.

Красота и здоровье: берегите зрение и не нагружайте печень острой пищей. Будет полезным уход за кожей рук и ногтями, а также маски под глаза.

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Источник: Сегодня
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