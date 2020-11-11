Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 11 ноября

Сегодня, 07:32

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 11 ноября.

  • Цифра дня – 8
  • Цвет дня – зеленый и оттенки лайма
  • Число удачи – 8

В основе дня лежит риск переоценить свои возможности. Главными плюсами дня являются сила воли, упорство и целеустремленность. А вот минусами – жадность, невнимательность и пустые иллюзии. Сегодня лучше отложите по возможности все финансовые операции. При этом встречи и переговоры пройдут успешно, если провести их до обеда.

Красота и здоровье: обратите внимание на желудок и легкие. Приветствуется детокс и диетическое питание.

Читайте также:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Что нужно успеть сделать до Нового, 2021 года? Астрологи дали советы всем знакам зодиака Как сделать 2021 год удачным: советы нумеролога на каждый месяц
нумерология Айсулу Ахимова число удачи
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Украинская теннисистка неземной красоты. Фото
Украинская теннисистка неземной красоты. Фото
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Невероятная украинка: смотреть ей в глаза невозможно
Невероятная украинка: смотреть ей в глаза невозможно
Быстрый капустный пирог, за который можно отдать полцарства
Быстрый капустный пирог, за который можно отдать полцарства

Популярные статьи

Вчера, 19:34Fun

День студента-2020 в Украине: дата и история праздника

Вчера, 12:17Events

День бухгалтера-2020: лучшие поздравления в стихах и открытках

Вчера, 12:13Шоу-бизнес

"Он понял, что что-то пошло не так": Оля Цибульская рассказала, как изменила любимому с танцором балета

Вчера, 10:44Fun

80-летняя бабушка после первой ночи с 35-летним любовником приняла ислам (фото)

Вчера, 05:55Fun

Три женщины и один мужчина занялись сексом посреди парка (фото)

Вчера, 05:05Events

10 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

9 ноябряWellness

ТОП-10 продуктов, снижающих уровень плохого холестерина

9 ноябряEvents

Что подарить бухгалтеру: самые оригинальные идеи с фото

9 ноябряШоу-бизнес

Гуляет за высоким забором: Заворотнюк начала выходить на тайные прогулки — СМИ

9 ноябряFood

Как варить глинтвейн дома: рецепт согревающего напитка с сухим вином

9 ноябряШоу-бизнес

Алла Пугачева и Максим Галкин пришли на похороны Михаила Жванецкого (фото)

9 ноябряFun

Тест с фантазией на знание украинского языка: где реальное слово, а где выдуманное

9 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 9 ноября: Водолей будет покорять мир, а Рыбы – двигаться вверх по карьерной лестнице

9 ноябряШоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в одиннадцатом эфире

8 ноябряШоу-бизнес

Мелания Трамп подает на развод с Дональдом Трампом – СМИ

8 ноябряEvents

Дмитриев день: поздравления, стихи, картинки, открытки

Новости партнеров

Українка з 13-м розміром грудей порадувала глибоким декольте
Українка з 13-м розміром грудей порадувала глибоким декольте
Донька Бессінджер та Болдвіна знову оприлюднила еротичні фото
Донька Бессінджер та Болдвіна знову оприлюднила еротичні фото
Без замісу тіста. Рецепт ароматного яблучного пирога від Ревізора
Без замісу тіста. Рецепт ароматного яблучного пирога від Ревізора
Горячая фехтовальщица, которая разбила не одно мужское сердце
Горячая фехтовальщица, которая разбила не одно мужское сердце
Подсела на свеклу по этому рецепту! Идея моей соседки
Подсела на свеклу по этому рецепту! Идея моей соседки
Меланья впервые дала комментарий на фоне слухов о разводе
Меланья впервые дала комментарий на фоне слухов о разводе
Испанская гандболистка, которая излучает красоту
Испанская гандболистка, которая излучает красоту
Горячая киевлянка поражает невероятными формами
Горячая киевлянка поражает невероятными формами

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять