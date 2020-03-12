Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 12 марта

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 12 марта.

Цифра дня – 10

– 10 Цвет дня – красный, ️рубиновый, малиновый и винные оттенки.

– красный, ️рубиновый, малиновый и винные оттенки. Число удачи – 1

В нумерологии этот день называется День большого прыжка .

В основе дня ваша целеустремленность, волевые качества, лидерские способности, самоконтроль. Доводите все ранее начатые дела до логического завершения. Обсуждайте идеи и планы с единомышленниками. Вдохновляйтесь общением с мудрыми людьми, учителями и наставниками.

Минус дня связан с несдержанностью, гордыней, эмоциональной неустойчивостью, и завышенными ожиданиями. Будьте избирательны в словах и постарайтесь избегать конфликтов. Такие дни, как проверка на прочность наших личных качеств. Не стоит вступать в словесную перепалку и пустое соперничество. Контролируйте энергию и направьте ее на созидательную деятельность.

В вопросах бизнеса, подходите к решению спокойно и детально.

Дети, рожденные сегодня, отмечены знаком славы и известности.

Здоровье и красота: уязвимы горло и щитовидная железа, а также дыхательные пути. А вот стрижка может принести уверенность и тонус к жизни.

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