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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 12 марта

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Варвара Левская
Сегодня, 06:17

Предлагаем узнать счастливое число дня 12 марта.

      • Цифра дня – 10
      • Цвет дня – красный, ️рубиновый, малиновый и винные оттенки.
      • Число удачи – 1

      В нумерологии этот день называется День большого прыжка.

      В основе дня ваша целеустремленность, волевые качества, лидерские способности, самоконтроль. Доводите все ранее начатые дела до логического завершения. Обсуждайте идеи и планы с единомышленниками. Вдохновляйтесь общением с мудрыми людьми, учителями и наставниками.

      Минус дня связан с несдержанностью, гордыней, эмоциональной неустойчивостью, и завышенными ожиданиями. Будьте избирательны в словах и постарайтесь избегать конфликтов. Такие дни, как проверка на прочность наших личных качеств. Не стоит вступать в словесную перепалку и пустое соперничество. Контролируйте энергию и направьте ее на созидательную деятельность.

      В вопросах бизнеса, подходите к решению спокойно и детально.

      Дети, рожденные сегодня, отмечены знаком славы и известности.

      Здоровье и красота: уязвимы горло и щитовидная железа, а также дыхательные пути. А вот стрижка может принести уверенность и тонус к жизни.

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