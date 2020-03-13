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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 13 марта

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Варвара Левская
Сегодня, 06:37

Предлагаем узнать счастливое число дня 13 марта.

        • Цифра дня – 11
        • Цвет дня – оранжевый, кирпичный, коричневый
        • Число удачи – 2

        В нумерологии этот день называется День рокового прогноза.

        В основе дня лежит осознание, мудрые знания и самостоятельность. Минус дня связан с суетой, и чрезмерно завышенными ожиданиями от окружающих. Все происходящее сегодня абсолютно не случайно, обращайте внимание на детали и знаки.

        В вопросах бизнеса, завершите ранее начатые дела. Дети, рожденные сегодня, обладают независимым мышлением и свободолюбием.

        В такие дни пригодится умение слышать свой внутренний голос. Если ваша жизнь нуждается в коррекции, сегодня хорошо избавляться от токсичных отношений, вредных привычек и ненужных старых вещей.

        Здоровье и красота: в плане здоровья, уязвимы сосуды, голова и желудок. Проводите очищение на внутреннем и внешнем уровне.

        В вопросах взаимоотношений, отслеживайте мысли и слова, поскольку сегодня работает закон бумеранга. Избегайте места скопления людей и по возможности, проведите вечер в уединении либо в узкой компании близких вам людей.

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