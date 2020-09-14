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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 14 сентября

Сегодня, 08:16

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 14 сентября.

  • Цифра дня – 18
  • Цвет дня – белый
  • Число удачи – 9

В нумерологии этот день называется День восприимчивого критика.

В основе дня лежит спокойствие и выдержка, стремление к внутреннему балансу. Сегодня особенно важными будут мудрость, знания и целеустремленность. Но будьте также бдительны, ведь среди минусов дня нумеролог говорит о вспыльчивости, жестких суждениях и клевете. В рабочих делах лучше отложить любые финансовые сделки, а покупки в дом совершать совсем небольшие.

Красота и здоровье: сегодня стоит особенно позаботиться о почках и артериальном давлении. Будут также полезны спа, бани и водные процедуры.

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    Источник: Сегодня
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