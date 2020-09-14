Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 14 сентября
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Предлагаем узнать счастливое число дня 14 сентября.
- Цифра дня – 18
- Цвет дня – белый
- Число удачи – 9
В нумерологии этот день называется День восприимчивого критика.
В основе дня лежит спокойствие и выдержка, стремление к внутреннему балансу. Сегодня особенно важными будут мудрость, знания и целеустремленность. Но будьте также бдительны, ведь среди минусов дня нумеролог говорит о вспыльчивости, жестких суждениях и клевете. В рабочих делах лучше отложить любые финансовые сделки, а покупки в дом совершать совсем небольшие.
Красота и здоровье: сегодня стоит особенно позаботиться о почках и артериальном давлении. Будут также полезны спа, бани и водные процедуры.
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