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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 16 марта

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Варвара Левская
Сегодня, 06:01

Предлагаем узнать счастливое число дня 16 марта.

        • Цифра дня – 14
        • Цвет дня – голубой, морской и лазоревый и дымчатый
        • Число удачи – 5

        В нумерологии этот день называется День реалистичного вдохновения.

        Большинство верных идей и правильных мыслей придут путем творческого, креативного подхода. В такие дни гармонично работает интуиция и разум. В основе дня ваше терпение, сдержанность, вдохновение и духовное развитие.

        Избегайте любой лени, и пустого времяпрепровождения. Посвятите время любимому занятию, хобби и творчеству. Хорошо отдавать детей на секции рисования и музыки. Дети, рожденные сегодня, в будущем могут оставить след в режиссуре, архитектуре, медицине и психологии.

        В вопросах бизнеса, уделите время благотворительности и акциям милосердия. Новых дел начинать не рекомендуется.

        Здоровье и красота:уязвимы глаза. Благоприятен уход за кожей вокруг глаз и полезен детокс от гаджетов, чтобы снять напряжение с органа зрения.

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