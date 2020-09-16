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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 16 сентября

Сегодня, 08:19

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 16 сентября.

  • Цифра дня – 20
  • Цвет дня – оранжевый
  • Число удачи – 2

В нумерологии этот день называется День живой энергии.

В основе дня сегодня неспешность – действуйте в обычном темпе и не торопите события. Плюсом дня сегодня является энергия обаяния и активность в работе. А вот минусами дня – нарушенные обещания, ложь и азарт. Совершайте покупки сегодня только по мере необходимости.

Красота и здоровье: обязательно обратите внимание сегодня на печень и ЖКТ. Будут полезны также процедуры по уменьшению веса, а вечером – травяные ванны.

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астрология нумерология Айсулу Ахимова
Источник: Сегодня
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