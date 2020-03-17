Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 17 марта
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Предлагаем узнать счастливое число дня 17 марта.
- Цифра дня – 15
- Цвет дня – синий, индиго, ультрамариновый и сапфировый.
- Число удачи – 6
В нумерологии этот день называется День акробата.
В основе дня пунктуальность, управление справедливостью и завершение дел. При правильном подходе в работе вы сможете все успеть сделать. При этом, избегайте любых авантюрных идей, рискованных вложений, обмана и нарушенных клятв.
Обратная сторона дня связано с мошенничеством, случайными потерями и пустыми иллюзиями. Будьте внимательны в общении с малознакомыми людьми и новыми знакомствами. В этот день полезно меньше говорить и провести время в уединении, обучении и медитациях.
Дети, рожденные сегодня, в будущем становятся успешными управленцами и талантливыми руководителями. Эти малыши с детства способны к иностранным языкам.
Здоровье и красота: уделите внимание желудку. Ограничьте потребление жареной и острой пищи. В отношении красоты, полезные процедуры по уменьшению веса, такие как обертывание, массаж и антицеллюлитные программы.
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