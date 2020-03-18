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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 18 марта

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Варвара Левская
Сегодня, 06:27

Предлагаем узнать счастливое число дня 18 марта.

  • Цифра дня – 16
  • Цвет дня – фиолетовый
  • Число удачи – 7

В нумерологии этот день называется День работы над собой.

Энергия дня способствует развитию, и позитивным изменениям в жизни. Если вы давно планировали заняться спортом, либо изучением нового иностранного языка, а может быть освоить любимое хобби а котором мечтали с детства – то сегодня самый подходящий момент, чтобы начать работать над собой, улучшаю себя изнутри.

Детей, рожденных в такие дни, с детства хорошо сдавать на секции рисования и музыки. Всем тем, кто находится в ссоре, обязательно стоит помириться, поскольку вибрация этого дня связана с укреплением и сближением.

Вечер хорошо провести в компании близких и позитивных вам людей. Сегодня также хорошо посещать презентации, выставки, концерты или просто сходить в кино. Избегайте любых искушений полигамных отношений и эмоциональных перепадов.

Здоровье и красота: в вопросах здоровья будьте бережнее к глазам, щитовидной железе и берегите голову. Сегодня хорошо избавляться от вредных привычек, особенно курение.

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нумерология Айсулу Ахимова
Источник: Сегодня
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