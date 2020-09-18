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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 18 сентября

Сегодня, 08:40

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 18 сентября.

  • Цифра дня – 22
  • Цвет дня – зеленый
  • Число удачи – 4

В нумерологии этот день называется День внутренней тайны.

В основе сегодняшнего дня лежит планирование новых целей и идей. Обаяние и энергия созидания станут плюсами дня, а вот пустые беседы, жадность и иллюзии – его минусами. В бизнесе и инвестициях приветствуются любые начинания.

Красота и здоровье: обратите сегодня особенное внимание на печень и желудок. Будет также полезен уход за волосами, стрижки и окрашивания.

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астрология нумерология Айсулу Ахимова
Источник: Сегодня
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