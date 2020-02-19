Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 19 февраля
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Предлагаем узнать счастливое число дня 19 февраля.
- Цифра дня – 16;
- Цвет дня – фиолетовый;
- Число удачи – 7.
В нумерологии это День любознательного оптимиста.
В основе дня – внутреннее очищение и избавление от негатива и вредных привычек. Посвятите время отдыху, не расходуйте напрасно силы и эмоции. Избегайте любых сор и конфликтных ситуаций, поскольку ссоры в такие дни могут серьезно отдалить вас друг от друга. Не стоит начинать и новых дел, так как они отнимают много энергии и сил. Проведите время только в компании с близкими людьми и всеми, кто заряжает оптимизмом и легкостью. Избегайте крупных трат или вложений. При этом сегодня хорошо разобрать свой гардероб и убрать старые, не нужные, вышедшие из моды вещи.
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В отношении красоты и здоровья день подходит для ухода за собой, удаления бородавок, родинок, татуажа. Уязвимы глаза, поэтому устройте себе небольшой отдых-детокс от гаджетов и компьютера. Дети, рожденные в такой день, наделены трудолюбием и усидчивостью, но им необходимо с детства развивать логическое мышление и мелкую моторику.
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