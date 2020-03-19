Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 19 марта

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 19 марта.

Цифра дня -17

-17 Цвет дня – зеленый , малахитовый и изумрудный

– зеленый , малахитовый и изумрудный Число удачи – 8

В нумерологии этот день называется День целеустремленности .

В основе дня умение доводить все до конца, самостоятельность, острое мышление, знаки судьбы и удача. Постарайтесь в этот день быть более великодушными и добрыми к окружающим. В такие дни энергия мыслей велика, поэтому любое неаккуратно оброненное слово или мысль может начать свое действие. С утра настройтесь на позитивное отношение к миру и пропишите свои цели и идеи, которые будут приходить в голову.

Подходите к решению всех вопросов неторопливо и обстоятельно, при этом сумейте прислушаться к интуиции и довериться своему сердцу.

Дети, рожденные в такие дни, как правило очень удачно реализуют все свои цели и мысли в жизнь. Этих малышей важно с детства научить усидчивости и умению радоваться любым мелочам жизни.

Здоровье и красота : вечер хорошо завершить принятием ванны, особенно с травами. В плане здоровья, сегодня уязвима печень и поджелудочная железа.

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