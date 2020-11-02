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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 2 ноября

Сегодня, 07:33

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 2 ноября.

  • Цифра дня – 8
  • Цвет дня – бирюзовый и зеленые оттенки
  • Число удачи – 8

Не бойтесь сегодня перемен и будьте готовы к новым открытиям. Среди главных плюсов дня: мечты, энергия и креатив, а вот среди минусы – перепады настроения, меланхолия и пустые обиды.

Отличное время для укрепления своего материального положения. Смело решайте вопросы недвижимости. Благоприятны покупки мебели.

Красота и здоровье: обратите особенное внимание на почки и мочеполовую систему. Полезны программы на уменьшение веса.

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Источник: Сегодня
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