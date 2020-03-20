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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 20 марта

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Варвара Левская
Сегодня, 06:46

Предлагаем узнать счастливое число дня 20 марта.

  • Цифра дня – 9
  • Цвет дня – белый, жемчужный, молочный и цвет слоновой кости
  • Число удачи – 9

В нумерологии этот день называется День лабиринта.

В основе дня стремление к карьерному росту, амбиции усидчивость и мудрость. Все знания, полученные сегодня, останутся с вами надолго, если вы этим распорядитесь правильно. Будьте максимально спокойны и выдержанны сегодня, потому что день чреват эмоциональными всплесками и неожиданностями.

Избегайте также проявление зависти и ненависти. Дети, рожденные сегодня, могут достичь больших высот в жизни, если они будут трудолюбивые с малых лет. Таким малышам важно с детства развивать мелкую моторику пальцев, играть в Лего обучаться ментальной арифметике и шахматам.

Здоровье и красота: уязвимы почки и голова. Следите за давлением.

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нумерология Айсулу Ахимова
Источник: Сегодня
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