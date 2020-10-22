Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 22 октября
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Предлагаем узнать счастливое число дня 22 октября.
- Цифра дня – 9
- Цвет дня – белый
- Число удачи – 9
В основе дня лежат контроль речи и уединение. Его преимущества – логика, реализм и сила слова. А вот его недостатки – ехидство, категоричность и клевета. Все вопросы о недвижимости и ремонтно-строительных работах будут сегодня успешно решаться.
Красота и здоровье: обратите внимание на почки и ЖКТ. Смело можете окрашивать волосы, а йога и медитация помогут здорово расслабиться.
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