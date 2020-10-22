Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 22 октября

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 22 октября.

Цифра дня – 9

– 9 Цвет дня – белый

– белый Число удачи – 9

В основе дня лежат контроль речи и уединение. Его преимущества – логика, реализм и сила слова. А вот его недостатки – ехидство, категоричность и клевета. Все вопросы о недвижимости и ремонтно-строительных работах будут сегодня успешно решаться.

Красота и здоровье : обратите внимание на почки и ЖКТ. Смело можете окрашивать волосы, а йога и медитация помогут здорово расслабиться.

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