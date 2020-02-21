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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 21 февраля

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:05

Предлагаем узнать счастливое число дня 21 февраля.

  • Цифра дня – 9;
  • Цвет дня – белый;
  • Число удачи – 9.

В нумерологии это День близости.

В основе дня – умение услышать ближнего и совладать со своими эмоциями. Будьте благодарны и добры к окружающим. Избегайте любого проявления негатива и не торопите события. А также избегайте замечаний тем, кто находится рядом. Минус дня связан с раздражительностью и пустыми разговорами. Хорошо обучаться и проходить новые программы по самосовершенствованию и развитию. Вечер завершите в компании самых близких людей и с детьми.

Дети, рожденные сегодня, обладают цепким умом, логикой и способностью к технологическим прогрессивным идеям. Но этим малышам с детства важно привить любовь к чтению книг и логическому мышлению.

Красота и здоровье: сегодня полезно очищение организма от шлаков. Уязвим желудок и щитовидная железа. А в еду добавьте зелень, орехи и овощи.

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