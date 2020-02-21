Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 21 февраля
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Предлагаем узнать счастливое число дня 21 февраля.
- Цифра дня – 9;
- Цвет дня – белый;
- Число удачи – 9.
В нумерологии это День близости.
В основе дня – умение услышать ближнего и совладать со своими эмоциями. Будьте благодарны и добры к окружающим. Избегайте любого проявления негатива и не торопите события. А также избегайте замечаний тем, кто находится рядом. Минус дня связан с раздражительностью и пустыми разговорами. Хорошо обучаться и проходить новые программы по самосовершенствованию и развитию. Вечер завершите в компании самых близких людей и с детьми.
Дети, рожденные сегодня, обладают цепким умом, логикой и способностью к технологическим прогрессивным идеям. Но этим малышам с детства важно привить любовь к чтению книг и логическому мышлению.
Красота и здоровье: сегодня полезно очищение организма от шлаков. Уязвим желудок и щитовидная железа. А в еду добавьте зелень, орехи и овощи.
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