Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 23 октября
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Предлагаем узнать счастливое число дня 23 октября.
- Цифра дня – 10
- Цвет дня – красный
- Число удачи – 1
Сегодня важно будет правильно расставить приоритеты. Среди плюсов дня: справедливость, сила воли и целеустремленность. А вот среди минусов – категоричность и тщеславие. В бизнесе – хороший день для воплощения задуманного.
Красота и здоровье: сегодня уязвимы органы зрения, слуха и обоняния. Будут полезны занятия творчеством, музыка и уход за собой.
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