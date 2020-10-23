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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 23 октября

Сегодня, 07:31

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 23 октября.

  • Цифра дня – 10
  • Цвет дня – красный
  • Число удачи – 1

Сегодня важно будет правильно расставить приоритеты. Среди плюсов дня: справедливость, сила воли и целеустремленность. А вот среди минусов – категоричность и тщеславие. В бизнесе – хороший день для воплощения задуманного.

Красота и здоровье: сегодня уязвимы органы зрения, слуха и обоняния. Будут полезны занятия творчеством, музыка и уход за собой.

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Источник: Сегодня
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