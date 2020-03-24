Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 24 марта
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Предлагаем узнать счастливое число дня 24 марта.
- Цифра дня – 13
- Цвет дня – зеленый
- Число удачи – 4
В нумерологии этот день называется День обманчивой простоты.
Проведите этот день в спокойствие и не нагружайте себя активными действиями. Серьезные переговоры, сделки и вопросы займов, также как и подписание бумаг – лучше перенести на другой день. Хорошо подводить итоги и прописать планы и цели на будущий месяц. Сегодняшний день также способствует получению новых знаний, обучению иностранным языкам.
Дети, рожденные в такие дни, обладают всеми качествами дипломатов, миротворцев и великих ораторов. Такие малыши в будущем будут успешны также в юриспруденции, медицине архитектуре и спорте.
Здоровье и красота: уязвимы желудок и бронхи. А вечером полезно принять травяной ванну либо привести процедуру по расслаблению тела, такие как массаж или спа.
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