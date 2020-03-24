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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 24 марта

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Варвара Левская
Сегодня, 06:38

Предлагаем узнать счастливое число дня 24 марта.

  • Цифра дня – 13
  • Цвет дня – зеленый
  • Число удачи – 4

В нумерологии этот день называется День обманчивой простоты.

Проведите этот день в спокойствие и не нагружайте себя активными действиями. Серьезные переговоры, сделки и вопросы займов, также как и подписание бумаг – лучше перенести на другой день. Хорошо подводить итоги и прописать планы и цели на будущий месяц. Сегодняшний день также способствует получению новых знаний, обучению иностранным языкам.

Дети, рожденные в такие дни, обладают всеми качествами дипломатов, миротворцев и великих ораторов. Такие малыши в будущем будут успешны также в юриспруденции, медицине архитектуре и спорте.

Здоровье и красота: уязвимы желудок и бронхи. А вечером полезно принять травяной ванну либо привести процедуру по расслаблению тела, такие как массаж или спа.

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нумерология Айсулу Ахимова
Источник: Сегодня
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