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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 24 сентября

Сегодня, 07:59

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 24 сентября.

  • Цифра дня – 19
  • Цвет дня – красный
  • Число удачи – 1

В нумерологии этот день называется День странника.

В основе дня сегодня лежит движение вперед согласно намеченному плану. Плюсами сегодняшнего дня будут харизма, амбиции и успех. А вот его минусами – крайности и эмоциональная нестабильность. Старайтесь совершать сегодня все покупки рационально.

Красота и здоровье: обратите внимание сегодня на щитовидную железу и желудок. Благоприятными будут массаж, спа, уход за волосами.

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Источник: Сегодня
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