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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 25 февраля

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:05

Предлагаем узнать счастливое число дня 25 февраля.

  • Цифра дня – 13;
  • Цвет дня – зеленый;
  • Число удачи – 4.

В нумерологии это День важных дел.

В основе дня – правильное распределение сил и энергии. Избегайте любых авантюрных идей, азартных игр и импульсивных вложений. Минус этого дня связан со страхами и сомнениями. Контролируйте свои эмоции.

Дети, родившиеся сегодня, могут в будущем проявить себя в ораторском искусстве, обучении иностранных языков и политике. Но этих малышей важно в возрасте 12-13 лет отдать на боевые искусства, такие как айкидо и дзюдо.

Здоровье и красота: уязвима шея и органы слуха. В еду добавьте больше пряностей и специи – имбирь, гвоздика, корица и черный перец. Новая стрижка даст вам силы и уверенность, также повысит самооценку.

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