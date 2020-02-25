Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 25 февраля
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Предлагаем узнать счастливое число дня 25 февраля.
- Цифра дня – 13;
- Цвет дня – зеленый;
- Число удачи – 4.
В нумерологии это День важных дел.
В основе дня – правильное распределение сил и энергии. Избегайте любых авантюрных идей, азартных игр и импульсивных вложений. Минус этого дня связан со страхами и сомнениями. Контролируйте свои эмоции.
Дети, родившиеся сегодня, могут в будущем проявить себя в ораторском искусстве, обучении иностранных языков и политике. Но этих малышей важно в возрасте 12-13 лет отдать на боевые искусства, такие как айкидо и дзюдо.
Здоровье и красота: уязвима шея и органы слуха. В еду добавьте больше пряностей и специи – имбирь, гвоздика, корица и черный перец. Новая стрижка даст вам силы и уверенность, также повысит самооценку.
Читайте также:
- Любовный гороскоп на февраль 2020 года для всех знаков зодиака
- Финансовый гороскоп на февраль 2020 года для всех знаков зодиака
- Гороскоп работы и карьеры на февраль 2020 года для всех знаков зодиака
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.