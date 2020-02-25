Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 25 февраля

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 25 февраля.

Цифра дня – 13;

– 13; Цвет дня – зеленый;

– зеленый; Число удачи – 4.

В нумерологии это День важных дел .

В основе дня – правильное распределение сил и энергии. Избегайте любых авантюрных идей, азартных игр и импульсивных вложений. Минус этого дня связан со страхами и сомнениями. Контролируйте свои эмоции.

Дети, родившиеся сегодня, могут в будущем проявить себя в ораторском искусстве, обучении иностранных языков и политике. Но этих малышей важно в возрасте 12-13 лет отдать на боевые искусства, такие как айкидо и дзюдо.

Здоровье и красота : уязвима шея и органы слуха. В еду добавьте больше пряностей и специи – имбирь, гвоздика, корица и черный перец. Новая стрижка даст вам силы и уверенность, также повысит самооценку.

Читайте также:

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.