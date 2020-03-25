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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 25 марта

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Варвара Левская
Сегодня, 06:49

Предлагаем узнать счастливое число дня 25 марта.

  • Цифра дня – 14
  • Цвет дня – голубой
  • Число удачи – 5

В нумерологии этот день называется День динамизма.

Этот день несет в основе своей правильные начинания и осуществления планов. Все, что сегодня будет происходить с вами, вы услышите либо увидите, далеко не случайно. Все это пригодится вам ближайшем будущем, даже если вначале вам это покажется не существенно.

Прописывайте свои планы и идеи на будущее. Будьте уверены и избегайте сомнений. Хорошо переходить на другую работу, новые должности и изучение всего нового.

Не начинайте этот день ссорами и конфликтами, поскольку энергия дня может привнести холод на долгое время.

В отношении бизнеса, сегодня хорошо заключать сделки, подписывать контракты и делать первые шаги к реализации грандиозных идей и планов. Дети, рожденные сегодня, с детства одаренные особой чуткостью и вниманием к ближнему. Они, как правило интуиты с большим сердцем и душой, из этих малышей получаются хорошие врачи, психологи и творцы.

Здоровье и красота: полезно начать курс по правильному питанию и массажу. Полезна профилактика полости рта и зубов.

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нумерология Айсулу Ахимова
Источник: Сегодня
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