Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 26 марта
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Предлагаем узнать счастливое число дня 26 марта.
- Цифра дня – 15
- Цвет дня – синий, сапфировый, джинсовый и индиго
- Число удачи – 6
В нумерологии этот день называется День чистоты.
В основе дня трудолюбие, самоконтроль и внимательность. При этом избегайте любой подозрительности, злости и пустого азарта. В работе будьте максимально усидчивы, поскольку лень и пассивность сегодня противопоказана.
Сегодня хорошо решать вопросы связанные с недвижимостью, закладкой фундамента, строительством и ремонтными работами.
Дети, рожденные сегодня, в будущем могут стать сильными бизнес-гуру и управленцами.
Здоровье и красота: уделите внимание желудку и кишечнику, сегодня хорошо пересмотреть рацион питания, добавив как можно больше сырых овощей фруктов. Если вы давно планировали записаться на спорт или плавание, то сегодня самый подходящий момент.
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