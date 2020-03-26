Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 26 марта

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 26 марта.

Цифра дня – 15

– 15 Цвет дня – синий, сапфировый, джинсовый и индиго

– синий, сапфировый, джинсовый и индиго Число удачи – 6

В нумерологии этот день называется День чистоты.

В основе дня трудолюбие, самоконтроль и внимательность. При этом избегайте любой подозрительности, злости и пустого азарта. В работе будьте максимально усидчивы, поскольку лень и пассивность сегодня противопоказана.

Сегодня хорошо решать вопросы связанные с недвижимостью, закладкой фундамента, строительством и ремонтными работами.

Дети, рожденные сегодня, в будущем могут стать сильными бизнес-гуру и управленцами.

Здоровье и красота: уделите внимание желудку и кишечнику, сегодня хорошо пересмотреть рацион питания, добавив как можно больше сырых овощей фруктов. Если вы давно планировали записаться на спорт или плавание, то сегодня самый подходящий момент.

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