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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 28 октября

Сегодня, 07:08

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 28 октября.

  • Цифра дня – 15
  • Цвет дня – синий, индиго, ультрамариновый и сапфировый
  • Число удачи – 6

В основе сегодняшнего дня коррекция жизни и переход на новый уровень. Сред плюсов дня – видение целей, упорство и живость ума. А вот среди минусов – эгоизм и жесткость, избегайте их. Мудрое управление и осуществление планов принесет успех в бизнесе.

Красота и здоровье: обратите особое внимание на сосуды, горло, бронхи и легкие. Будут полезными дыхательные упражнения и медитативные практики. Перед сном полезны травяные чаи.

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Источник: Сегодня
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