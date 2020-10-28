Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 28 октября

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 28 октября.

Цифра дня – 15

– 15 Цвет дня – синий, индиго, ультрамариновый и сапфировый

– синий, индиго, ультрамариновый и сапфировый Число удачи – 6

В основе сегодняшнего дня коррекция жизни и переход на новый уровень. Сред плюсов дня – видение целей, упорство и живость ума. А вот среди минусов – эгоизм и жесткость, избегайте их. Мудрое управление и осуществление планов принесет успех в бизнесе.

Красота и здоровье: обратите особое внимание на сосуды, горло, бронхи и легкие. Будут полезными дыхательные упражнения и медитативные практики. Перед сном полезны травяные чаи.

Читайте также:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться