Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 28 октября
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Предлагаем узнать счастливое число дня 28 октября.
- Цифра дня – 15
- Цвет дня – синий, индиго, ультрамариновый и сапфировый
- Число удачи – 6
В основе сегодняшнего дня коррекция жизни и переход на новый уровень. Сред плюсов дня – видение целей, упорство и живость ума. А вот среди минусов – эгоизм и жесткость, избегайте их. Мудрое управление и осуществление планов принесет успех в бизнесе.
Красота и здоровье: обратите особое внимание на сосуды, горло, бронхи и легкие. Будут полезными дыхательные упражнения и медитативные практики. Перед сном полезны травяные чаи.
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