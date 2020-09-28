Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 28 сентября

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 28 сентября.

Цифра дня – 23

– 23 Цвет дня – голубой

– голубой Число удачи – 5

В нумерологии этот день называется День покорителя сердец .

В основе дня лежит стремление к балансу, выбор между материальными и духовным. Плюсами дня станут мудрость, знаки судьбы и милосердие. А вот его минусами – перепады настроения и пустые обиды. Благоприятно сегодня заниматься благотворительностью и социальными акциями.

Красота и здоровье: обратите сегодня пристальное внимание на сердце, сосуды и голову. Полезными будут медитации, массаж нижних конечностей и ванны перед сном.

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