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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 28 сентября

Сегодня, 08:37

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 28 сентября.

  • Цифра дня – 23
  • Цвет дня – голубой
  • Число удачи – 5

В нумерологии этот день называется День покорителя сердец.

В основе дня лежит стремление к балансу, выбор между материальными и духовным. Плюсами дня станут мудрость, знаки судьбы и милосердие. А вот его минусами – перепады настроения и пустые обиды. Благоприятно сегодня заниматься благотворительностью и социальными акциями.

Красота и здоровье: обратите сегодня пристальное внимание на сердце, сосуды и голову. Полезными будут медитации, массаж нижних конечностей и ванны перед сном.

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астрология нумерология нумеролог Айсулу Ахимова число удачи
Источник: Сегодня
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