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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 30 сентября

Сегодня, 07:13

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 30 сентября.

  • Цифра дня – 16
  • Цвет дня – фиолетовый
  • Число удачи – 7

В нумерологии этот день называется День ослепительной истины.

В основе сегодняшнего дня лежит умение корректировать и вносить изменения в жизнь. Среди плюсов дня – активность, сплоченность и чуткость, а вот среди минусов – полигамность и беспечность. Возможны также перемены в работе и новые горизонты.

Красота и здоровье: особенно аккуратными стоит быть сегодня с головой и горлом. Благоприятно будет заняться очищением кожи, пойти в баню или сауну.

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Источник: Сегодня
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