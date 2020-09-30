Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 30 сентября

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 30 сентября.

Цифра дня – 16

– 16 Цвет дня – фиолетовый

– фиолетовый Число удачи – 7

В нумерологии этот день называется День ослепительной истины .

В основе сегодняшнего дня лежит умение корректировать и вносить изменения в жизнь. Среди плюсов дня – активность, сплоченность и чуткость, а вот среди минусов – полигамность и беспечность. Возможны также перемены в работе и новые горизонты.

Красота и здоровье : особенно аккуратными стоит быть сегодня с головой и горлом. Благоприятно будет заняться очищением кожи, пойти в баню или сауну.

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