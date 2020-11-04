Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 4 ноября

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 4 ноября.

Цифра дня – 10

– 10 Цвет дня – алый и малиновый

– алый и малиновый Число удачи – 1

Будьте сегодня избирательны в общении и избегайте пустых бесед. Среди главных плюсов этого дня: амбиции, лидерские качества и целеустремленность. А вот минусами станут провокации, авантюры и гордыня. Сегодня будут иметь успех коллективная работа и коллегиальные творческие идеи.

Красота и здоровье: сегодня уязвимы будут горло, бронхи и легкие. А также полезными будут пешие прогулки и дыхательная гимнастика.

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