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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 4 ноября

Сегодня, 07:04

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 4 ноября.

  • Цифра дня – 10
  • Цвет дня – алый и малиновый
  • Число удачи – 1

Будьте сегодня избирательны в общении и избегайте пустых бесед. Среди главных плюсов этого дня: амбиции, лидерские качества и целеустремленность. А вот минусами станут провокации, авантюры и гордыня. Сегодня будут иметь успех коллективная работа и коллегиальные творческие идеи.

Красота и здоровье: сегодня уязвимы будут горло, бронхи и легкие. А также полезными будут пешие прогулки и дыхательная гимнастика.

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Источник: Сегодня
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