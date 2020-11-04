Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 4 ноября
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Предлагаем узнать счастливое число дня 4 ноября.
- Цифра дня – 10
- Цвет дня – алый и малиновый
- Число удачи – 1
Будьте сегодня избирательны в общении и избегайте пустых бесед. Среди главных плюсов этого дня: амбиции, лидерские качества и целеустремленность. А вот минусами станут провокации, авантюры и гордыня. Сегодня будут иметь успех коллективная работа и коллегиальные творческие идеи.
Красота и здоровье: сегодня уязвимы будут горло, бронхи и легкие. А также полезными будут пешие прогулки и дыхательная гимнастика.
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