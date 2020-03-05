Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 5 марта

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 5 марта.

Цифра дня – 12

– 12 Цвет дня – желтый

– желтый Число удачи – 3

В нумерологии этот день называется день Ада и небес.

В основе дня – мудрость, чуткость, милосердие и благодарность. В вопросах бизнеса, день больше подходит для благотворительности и социальной работы. Полезно провести часть дня в медитациях и духовном очищении. Избегайте поспешных выводов и скоропалительных решений. Минус дня связан с суетливыми действиями и азартными искушениями. Вопросы крупных инвестиций лучше перенести, либо еще раз пересмотреть.

Дети, рожденные сегодня, в будущем могут стать успешными и разносторонними талантливыми личностями, из них могут получится меценаты, дипломаты, врачи и миротворцы. В воспитании этих малышей уделите внимание терпению и выносливости.

Здоровье и красота: употребляйте больше воды и следите за водным балансом. Снизьте нагрузки на сердце и берегите дыхательные пути. В пищу полезно добавить свежие овощи, особенно сельдерей и петрушку.

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