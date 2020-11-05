Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 5 ноября

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 5 ноября.

Цифра дня – 11

– 11 Цвет дня – оранжевый и коричневые тона

– оранжевый и коричневые тона Число удачи – 2

Сегодня не стоит торопить события и двигайтесь согласно намеченному плану. Среди главных плюсов дня: обаяние, быстрота реакции и активность. А вот минусами дня станут обман, алчность и жесткость. В бизнесе и инвестициях будет удачным переход на новые уровни развития.

Красота и здоровье: о себе могут дать знать печень и ЖКТ. Пересмотрите рацион питания и не нагружайте себя жареной пищей.

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