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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 5 ноября

Сегодня, 07:15

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 5 ноября.

  • Цифра дня – 11
  • Цвет дня – оранжевый и коричневые тона
  • Число удачи – 2

Сегодня не стоит торопить события и двигайтесь согласно намеченному плану. Среди главных плюсов дня: обаяние, быстрота реакции и активность. А вот минусами дня станут обман, алчность и жесткость. В бизнесе и инвестициях будет удачным переход на новые уровни развития.

Красота и здоровье: о себе могут дать знать печень и ЖКТ. Пересмотрите рацион питания и не нагружайте себя жареной пищей.

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Источник: Сегодня
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