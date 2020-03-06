Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 6 марта

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 6 марта.

Цифра дня – 13

– 13 Цвет дня – зеленый

– зеленый Число удачи – 4

В нумерологии этот день называется День прекрасных влюбленных .

В основе дня лежит гибкость, терпение, устойчивость и дипломатия. Сочетание разума и интуиции позволит многим принять верные решения. Встречи и знакомства проведите в первой половине дня. При этом покупки и спонтанные вложения, а также займы лучше приостановить.

День чреват азартными играми и пустыми иллюзиями. Людям творческих профессий сегодня удастся найти интересные идеи для реализации.

Полезно уделить время и внимание обучению и чтению новых книг. Хорошо переходить на новую работу, подписывать соглашения, проходить интервью и собеседования. Также хорошо проводить ремонтные работы и устранять неполадки дома.

Дети, рожденные сегодня, в будущем могут стать юристами, архитекторами, политиками, дипломатами. Этих малышей с детства хорошо обучать иностранным языкам и отдать на спорт.

Здоровье и красота : берегите почки и печень.

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