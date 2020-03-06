Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 6 марта

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Варвара Левская
Сегодня, 06:13

Предлагаем узнать счастливое число дня 6 марта.

  • Цифра дня – 13
  • Цвет дня – зеленый
  • Число удачи – 4

В нумерологии этот день называется День прекрасных влюбленных.

В основе дня лежит гибкость, терпение, устойчивость и дипломатия. Сочетание разума и интуиции позволит многим принять верные решения. Встречи и знакомства проведите в первой половине дня. При этом покупки и спонтанные вложения, а также займы лучше приостановить.

День чреват азартными играми и пустыми иллюзиями. Людям творческих профессий сегодня удастся найти интересные идеи для реализации.

Полезно уделить время и внимание обучению и чтению новых книг. Хорошо переходить на новую работу, подписывать соглашения, проходить интервью и собеседования. Также хорошо проводить ремонтные работы и устранять неполадки дома.

Дети, рожденные сегодня, в будущем могут стать юристами, архитекторами, политиками, дипломатами. Этих малышей с детства хорошо обучать иностранным языкам и отдать на спорт.

Здоровье и красота: берегите почки и печень.

Читайте также:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Что ждать от 2020 года: прогноз нумеролога
нумерология Айсулу Ахимова
Реклама

Новости партнеров

Блины на воде без яиц тонкие. Подробное видео приготовления
Блины на воде без яиц тонкие. Подробное видео приготовления
Беляши на кефире: безумно вкусный рецепт
Беляши на кефире: безумно вкусный рецепт
Чесночные булочки в духовке из дрожжевого теста
Чесночные булочки в духовке из дрожжевого теста
Фото дочери Кузьмы Скрябина пробирает до глубины души
Фото дочери Кузьмы Скрябина пробирает до глубины души

Популярные статьи

Вчера, 15:04Travel

Безвизовые страны для украинцев в 2020 году: полный список

Вчера, 12:53Fun

Девушка пересадила вазон и случайно узнала, что два года жила во лжи

Вчера, 11:45Food

Что приготовить на 8 Марта: простые рецепты для праздничного ужина

4 мартаFood

Великий пост 2020: полезное меню на день

4 мартаFun

Корги, которые ненавидят жизнь: 9 забавных фото

4 мартаFun

Поздравления с наступающим 8 Марта: красивые стихи и SMS

4 мартаTravel

Увидевший весь мир украинец назвал самую счастливою страну

4 мартаFun

Популярный телеведущий случайно вышел в прямой эфир голым

4 мартаFood

Меню на 8 Марта: ТОП-5 праздничных рецептов

3 мартаСтиль

Какую прическу сделать на 8 Марта: красивые идеи для разной длины волос

3 мартаEvents

Будет ли выходной на 8 Марта в Украине 2020

3 мартаШоу-бизнес

За сердце "Холостяка" поборется участница популярного шоу: фото эффектной блондинки

3 мартаFun

Когда Вербное воскресенье в 2020 году: дата и главные традиции праздника

3 мартаFood

Салат "Мимоза": классический рецепт на 8 Марта с сардинами

3 мартаFood

Горячие блюда на 8 Марта: ТОП-5 праздничных рецептов

3 мартаШоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

Новости партнеров

Простые сырники из творога на сковороде
Простые сырники из творога на сковороде
Пицца в микроволновке за 5 минут: рецепт с фото пошагово
Пицца в микроволновке за 5 минут: рецепт с фото пошагово
Анна Ризатдинова рассказала о своих отношениях с Прохоровым
Анна Ризатдинова рассказала о своих отношениях с Прохоровым
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Балан натякнув на вагітність Кароль забавним подарунком
Балан натякнув на вагітність Кароль забавним подарунком
Неудачные фото Джоли, Мадонны и Бейонсе взорвали сеть
Неудачные фото Джоли, Мадонны и Бейонсе взорвали сеть
Пицца (самая быстрая) на сковороде за 10 минут
Пицца (самая быстрая) на сковороде за 10 минут
Острый перец продлевает жизнь - ученые
Острый перец продлевает жизнь - ученые